Le gouvernement italien approuve le sauvetage public de la banque BMPS

Le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni a annoncé l’approbation par un conseil des ministres dans la nuit de jeudi à vendredi d’un décret instaurant un plan de secours pour les banques en difficulté, et en premier lieu la BMPS.

Ce plan d’urgence, après l’échec de la recapitalisation sur les marchés de la troisième banque du pays, s’appuie sur un fonds de 20 milliards d’euros validé mercredi par le Parlement et garantit l’intégralité de l’épargne des particuliers, a assuré M. Gentiloni lors d’une conférence de presse. Le gouvernement n’a pas communiqué les montants de son aide mais le ministre des Finances, Pier Carlo Padoan, a assuré lors de la même conférence qu’ils seraient « suffisants pour combler les besoins définis par le stress test ». Le plan prévoit d’abord la possibilité pour le Trésor de garantir les nouvelles obligations émises par une banque en difficulté, en échange d’une commission, pour permettre à l’établissement de bénéficier du même degré de confiance que l’Etat et donc d’avoir accès aux marchés financiers même « soumis à des tensions », selon un communiqué de presse de la présidence du conseil. Les banques auront aussi accès, dans des conditions fixées en accord avec la Commission européenne, à un système de prêts d’urgence appelés ELA (pour « Emergency Liquidity Assistance »), un système qui s’est révélé crucial pour les banques grecques. Le plan prévoit également un mécanisme de recapitalisation préventive, avec une injection de fonds publics qui n’est pas chiffrée. Cela impose auparavant une mise à contribution des actionnaires et détenteurs d’obligations subordonnées, via une conversion forcée des obligations, normalement à un niveau inférieur à leur valeur nominale.

Pour la BMPS, ce sera à 75% de leur valeur pour les obligations souscrites par les clients institutionnels et à 100% pour les particuliers, assure le décret. De manière plus générale, le décret veut instaurer un mécanisme prévoyant, dans le cas d’une recapitalisation préventive, que les petits épargnants puissent obtenir des obligations non subordonnées en échange des actions obtenues dans la conversion forcée.

afp