Le Dinner in the Sky arrive au Grand-Duché

Après le City Sky Tower c’est le Dinner in the Sky qui arrive au Grand Duché de Luxembourg.

​ »Après avoir fait le tour du monde (Sydney, Toronto, Rio, Monaco…) et accueilli les plus grands Chefs de la planète (Joël Robuchon, Pierre Gagnaire, Alain Passard…), Dinner in the Sky prendra possession du ciel luxembourgeois et accueillera derrière ses fourneaux les plus belles toques luxembourgeoises parmi lesquelles Renato Favaro du Ristorante Favaro*, Arnaud Magnier du Clairefontaine*, René Mathieu de La Distillerie*, Cyril Molard de Ma Langue Sourit*, Ilario Mosconi du Mosconi**, Philippe Laffut du Patin d’Or*, Katell Guillou de Toit pour toi* & Guillou Campagne*. »

Du 27 septembre jusqu’au 30 septembre, le Dinner in the Sky vous permet de découvrir la gastronomie luxembourgeoise en envoyant 22 convives et 2 Chefs vivre une expérience inoubliable dans le ciel (étoilé…) de notre pays.

La réservation s’effectue par internet, le prix d’une place est fixé à 296,50 euros.

Pour plus d’informations: https://www.dinnerinthesky.lu/