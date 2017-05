Le CLAE présente son nouveau guide

En tant que plateforme d’associations issues de l’immigration, le comité de liaison des associations d’étrangers (CLAE) services apporte depuis de nombreuses années une aide et un soutien aux personnes qui veulent créer une association et mettre en mouvement leur projet associatif.

Le guide pour la vie associative, édité 20 ans après une première version, marque la volonté de publier un ensemble d’informations qui permettent de donner du sens à l’action associative, d’encourager une démarche collective et de construire des compétences.

Le guide a bénéficié du mécénat de compétences du cabinet d’avocats Felten & Associés, partenariat qui s’est concrétisé grâce au projet Part & Act initié par IMS, qui vise à rapprocher entreprises et associations autour de projets communs.

Il se présente sous la forme d’un coffret de douze carnets offrant des informations non publiées au Luxembourg autour de quatre grands thèmes : Créer et faire évoluer son association, penser et mettre en mouvement son projet associatif, concevoir et mette en œuvre une action et gérer son association.

Il a été publié avec le soutien financier de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

Infos supplémentaires : http://www.clae.lu

Communiqué de presse