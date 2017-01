Le BEPS, un courant porteur / Rappeler que le pays est clean

Alain Ducat – aducat@le-jeudi.lu /

Avec l’appui de l’OCDE, le Luxembourg rassure en Asie, sur l’assiette imposable et les logiques de groupe.

Pierre Gramegna est fidèle aux rendez-vous asiatiques. L’an passé, à pareille époque, le ministre des Finances était notamment intervenu à la tribune du prestigieux Asian Financial Forum. Et il avait bouclé une tournée chinoise en assurant la promotion de la Place, plateforme européenne, qui a sans doute permis de prolonger l’engouement des banques chinoises notamment pour le Grand-Duché (lire aussi page 13). A présent, jusqu’au 14 janvier, Gramegna est en mission, au Japon et à Hong Kong.

Le ministre fait toujours du prosélytisme actif, notamment lors d’un événement nippon organisé par l’Alfi (association luxembourgeoise des fonds d’investissement) et, dans le même esprit, rencontre in situ des incontournables du secteur financier et des Fintech. Le programme concocté à Hong Kong est du même tonneau.

Ce jeudi, Pierre Gramegna a même l’appui objectif de l’OCDE pour parler du BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, programme promu par l’organisation de coopération et de développement) et rassurer ses partenaires, dans l’approche luxembourgeoise et européenne, lors d’une conférence dédiée, à Tokyo. A ses côtés, il aura en effet Pascal Saint-Amans, directeur du centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE.

Prix de transfert

et impact médiatique

C’est que le BEPS, le plan d’action qui vise à combattre l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices par des entreprises multinationales, croise la nouvelle donne luxembourgeoise qui inclut désormais dans son cadre légal et administratif (au niveau fiscal) le principe de pleine concurrence pour les prix de transfert intragroupe. Or cette nouvelle étape dans la mise en conformité du pays avec le moule de vertu international survient, outre à la clôture programmée des avatars de LuxLeaks au tribunal, alors que rebondit à Bruxelles et dans les médias une autre affaire, celle d’Engie, soupçonnée par la Commission européenne d’avoir bénéficié de plantureux avantages fiscaux via ses filiales et des rescrits fiscaux accordés entre 2009 et 2015. Une fois de plus, le pays, via le ministère des Finances, a dû communiquer sur le fait «qu’aucun traitement fiscal particulier» n’a été octroyé au groupe français, vision que corrobore Engie.

Mais l’exemple médiatisé relance d’autant le besoin de rassurer… et de rappeler que le pays se dote, depuis quelques années, de législations adaptées, régulées, blanchies quelque part, tout en maintenant un savoir-faire utile et efficace pour les logiques de groupe ayant substance sur rue.