Le belge Kinepolis rachète le 2e exploitant de salles de cinéma au Canada

Le groupe belge Kinepolis a annoncé lundi le rachat du deuxième principal exploitant de salles de cinéma au Canada, Landmark Cinemas, pour sa première incursion sur le continent américain.

Le prix d’achat s’élève à 122,7 millions de dollars canadiens, « soit 84,2 millions d’euros au taux de change de 1,46″, indique Kinepolis dans un communiqué de presse, qui qualifie l’opération d' »acquisition d’importance moyenne ».

Le groupe canadien, dont le siège est à Calgary (province de l’Alberta), exploite 44 salles dans le centre et l’ouest du pays, qui représentent 55.000 places assises et 303 écrans. Il emploie 1.450 personnes. Le groupe canadien a enregistré un chiffre d’affaires de 156,3 millions de dollars canadiens (107,3 millions d’euros) en 2016, avec 10,2 millions de visiteurs, selon la même source. « La société est le deuxième exploitant de salles de cinémas au Canada, avec une part de marché de 10% », précise encore Kinepolis, qui espère finaliser la procédure d’acquisition « pour la fin de l’année ». « L’équipe de direction de Landmark Cinemas (…) entend appliquer sans délai notre stratégie en trois piliers (être le meilleur exploitant de cinéma, meilleur marketeur et meilleur gestionnaire immobilier) et tester nos produits et concepts sur le marché canadien », a expliqué le patron de Kinepolis Group, Eddy Duquenne, cité dans le communiqué.

Le groupe Kinepolis compte, avant cette opération, 48 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne.