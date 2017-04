L’avenir des Nassau-Weilburg / 125 ans de dynastie

Michel Petit – mpetit@le-jeudi.lu/La Maison Nassau-Weilburg, pour l’anniversaire de la dynastie, invite le Luxembourg. Le législateur maintient la dynastie, qui, à l’avenir, pourra être représentée par une femme.

Certes, à partir de 1815, il y eut les Rois Grands-Ducs de Luxembourg qui succédèrent aux Rois des Pays-Bas. Le 9 juin 1815, une date capitale pour le Luxembourg: le congrès de Vienne élève le Duché au rang de Grand-Duché. Le Traité cède ce dernier au Roi des Pays-Bas, Guillaume I, Prince d’Orange-Nassau. Le texte prévoit que le Grand-Duché restera, à perpétuité, la possession de Guillaume puis de ses successeurs.

L’histoire et la géopolitique suivent leur cours. En 1867, un autre traité, celui de Londres, maintient les liens unissant le Grand-Duché à la maison d’Orange-Nassau. Il confirme aussi les droits de la Maison de Nassau sur le Grand-Duché.

Une affaire réglée dès 1783 par le Pacte de famille. Lequel instaure que la couronne se transmette en ligne directe, par ordre de primogéniture, mais en exclut la descendance féminine. Alors que le Luxembourg vit sous le règne de Guillaume III (à partir de 1849), marié d’abord à une de Wurtemberg, la couronne, faute de descendance mâle en ligne directe, passe par la ligne collatérale, dans une autre branche de la Maison d’Orange-Nassau. En l’occurrence, la couronne revient à la branche des Nassau-Weilburg, lorsque le dernier descendant mâle d’Orange-Nassau passe de vie à trépas. Guillaume III, coquin à ses heures, tombe sérieusement malade en 1887. Les années précédentes, bien des membres de sa famille décédèrent dont le Prince héritier Guillaume (1879), le frère du Prince régnant, Henri d’Orange-Nassau (1879), l’oncle Frédéric Guillaume d’Orange-Nassau (1881), de même qu’Alexandre, le Prince d’Orange, frère de Guillaume (1884).

Symbole de l’unité

Guillaume III meurt donc en 1890, à l’âge de 73 ans. Il laisse le trône à sa fille Wilhelmine, une gamine de 10 ans. Quant à la régence, elle revient à sa seconde épouse, Emma de Waldeck-

Pyrmont, élue (1879) avec beaucoup de difficultés eu égard à l’âge avancé et aux frasques du défunt. On dit d’Emma qu’elle rendit sa dignité et sa popularité à la famille royale.

C’est Adolphe Duc de Nassau et Grand-Duc de Luxembourg, qui poursuit la dynastie Nassau-Weilburg, pendant quinze ans. Lui succèdent Guillaume IV (1905) puis Marie-Adelaïde (1912).

Charlotte monte sur le trône en 1919 et règne jusqu’en 1964, date à laquelle accède au pouvoir Jean, Prince de Nassau. Il cède sa place à son fils Henri à l’aube du millénaire.

Par sa descendance et la volonté politique, exprimée notamment dans le projet de révision de la Constitution, la dynastie a de beaux jours devant elle. La Loi fondamentale lui maintient une place de choix, même si le législateur lui taille un costume de prérogatives – une expression d’ailleurs abandonnée – et de droits un rien plus étriqué.

Le chef de l’Etat ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire, ni d’agir, ni de s’abstenir, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues. «Ses attributions, soutient le projet, sont bel et bien des charges résultant de sa fonction.»

S’inspirant de la Suède et des Pays-Bas, un article de la Loi fondamentale prévoira les conséquences à tirer «dans le cas où le Chef de l’Etat ne remplit pas ses attributions constitutionnelles».

Dans le futur, le Grand-Duc, toujours représentant de l’Etat et à la personnalité inviolable, conservera cette charge de «symbole de l’unité et de l’indépendance nationales.» Il appartiendra toujours au pouvoir exécutif. Ses actes devront encore être avalisés par le contreseing ministériel, par exemple en matière de règlements et arrêtés nécessaires à l’exécution des lois et des traités. Le Chef de l’Etat pourra toujours s’immiscer dans des décisions de justice en remettant, ou en réduisant, les peines infligées par les juridictions.

Amalia

A titre exceptionnel, il est en droit de déroger à la loi pour prendre des mesures appropriées lors d’une crise internationale ou de menaces pour les intérêts vitaux de la population. Et si le Chef de l’Etat manque à ses devoirs et obligations, le gouvernement demande à la Chambre des députés de le considérer comme ayant abdiqué.

Mais – bouleversement fondamental – qui, à l’avenir, sera le Chef de l’Etat?

Le 20 juin 2011, le Grand-Duc faisait savoir que la réglementation interne de la Maison de Luxembourg-Nassau avait «été modifiée à l’effet d’introduire l’égalité entre hommes et femmes en matière de succession au trône.»

Ce nouvel ordre successoral s’appliquera pour la première fois à la descendance de Henri. On connaît évidemment le nom de l’héritier, Guillaume. Mais sait-on jamais.

Si Guillaume préférait s’adonner à d’autres tâches plus privées, la fonction reviendrait au Prince Félix dont on peut imaginer que le métier actuel, dans les vignes provençales, l’inciterait à abandonner brièvement le cep pour céder ensuite le sceptre à sa fille aînée, Amalia de Nassau.

Le pays aurait à nouveau une Grande-Duchesse.



Médaille

Historiquement, la devise familiale, des Nassau, est inscrite dans le disque central de la médaille qui contient le Lion du blason, en or et émail bleu. Un anneau blanc surmonte le disque contenant la devise néerlandaise, «Je maintiendrai». Au verso le disque contient aussi le «W», initiale de Wilhelmine, couronné et surmonté de la devise nationale God Zij Met Ons, «que Dieu nous accompagne». La médaille représente la croix de Malte.

Livre, son et lumière /Spectacle gratuit ces 8, 9 et 10 décembre

Lumière sur l’Histoire.

Le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa procéderont au lancement officiel du spectacle son et lumière, ce jeudi 8 décembre, à 19.45h. Seront notamment présents la famille grand-ducale, le Premier ministre, Xavier Bettel, et la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer.

A l’issue du spectacle projeté sur la façade du Palais, la famille grand-ducale se rendra au marché de Noël, Place Guillaume II, où le verre de la dynastie sera offert au public, par la Ville.

Le spectacle se tiendra pendant les soirées du 8, 9 et 10 décembre, date de la clôture de l’année anniversaire des 125 ans de la dynastie Luxembourg-Nassau. Le spectacle en trois dimensions sera l’occasion d’un voyage dans l’Histoire. Il est créé par Beryl Koltz, en partenariat, pour ce qui touche au son et au design, avec Urbanscreen. André Dziezuk a écrit la musique.

L’histoire de la population et l’évolution du pays, avec le matériel photographique et cinématographique, servent de trame au spectacle. Beryl Koltz s’appuie sur les collections détenues par la Cour, les Archives nationales, le Centre national de l’audiovisuel et de multiples documents de photographes.

Le «son et lumière» s’inscrit dans le cadre des Light Nights organisées par la Ville de Luxembourg et son Office du tourisme. Lequel précise que le spectacle sera projeté sur la façade du Palais en boucle de 19.45 à 23.00h le 8 décembre, et de 18.00 à 23.00h les 9 et 10 décembre. Le spectacle est gratuit. Marc Schoentgen et Pierre Even ont également rédigé, à l’occasion de l’anniversaire, le livre

La Dynastie Luxembourg-Nassau. L’ouvrage étudie l’histoire de la Dynastie «qui se confond avec celle du Grand-Duché».

Une histoire qui, relèvent les auteurs, a fortement contribué au développement du sentiment national des Luxembourgeois qui ont vu dans leurs souverains le symbole de leur indépendance. C’est finalement Adolphe, succédant à Guillaume III en 1890, qui créa la véritable dynastie luxembourgeoise.