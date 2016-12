L’armée syrienne a repris la totalité de la ville d’Alep

Le régime syrien a repris le contrôle total d’Alep, deuxième ville du pays, remportant sa plus grande victoire face aux rebelles depuis le début de la guerre en 2011.

Cette annonce par l’armée syrienne est intervenue jeudi au terme d’une opération d’évacuation de dizaines de milliers de civils et rebelles, conduits en territoire rebelle hors de la métropole. « Le commandement général des forces armées annonce le retour de la sécurité à Alep après sa libération du terrorisme et des terroristes et la sortie de ceux (…) qui y restaient », a annoncé un général à la télévision d’Etat syrienne, lisant un communiqué de l’armée. « Cette victoire représente un tournant stratégique (…) dans la guerre contre le terrorisme ». Pour la rébellion armée s’opposant au régime du président Bachar al-Assad, la perte d’Alep représente un revers cinglant.

Aussitôt après l’annonce, des tirs de célébration ont éclaté et des milliers de personnes ont envahi les rues dans les quartiers Ouest tenus par le régime depuis 2012, selon le correspondant de l’AFP à Alep. « Notre joie est immense.

La vie est revenue à Alep aujourd’hui », a lancé l’avocat Omar Halli, qui attend « la victoire pour toute la Syrie ». Certains brandissaient des portraits du président Assad ou encore des drapeaux syriens ou russes. Des cortèges de voitures défilaient, les conducteurs klaxonnant sans interruption pour exprimer leur joie. L’armée syrienne est entrée dans la dernière poche rebelle, menant des opérations de ratissage et de déminage, selon la télévision d’Etat.

– Evacuation massive –

Lancée le 15 décembre en vertu d’un accord entre l’Iran, la Russie et la Turquie alliée de la rébellion, l’opération d’évacuation a permis de faire sortir d’Alep plus de 34.000 civils et rebelles, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Avec la reconquête totale de la cité, le régime contrôle désormais les cinq principales villes de Syrie: Alep, Homs, Hama, Damas et Lattaquié. La reprise d’Alep est aussi une victoire pour la Russie, qui intervient militairement en Syrie depuis septembre 2015, et l’Iran. Elle constitue une défaite pour les alliés de l’opposition – monarchies du Golfe, Turquie et pays occidentaux – qui voyaient dans les rebelles une alternative au régime en place depuis un demi-siècle.

En raison de l’antagonisme entre la Russie et les Occidentaux, Etats-Unis en tête, la communauté internationale s’est retrouvée paralysée face au drame humanitaire. Restée en retrait du mouvement de contestation contre le régime lancé en mars 2011, la seconde ville de Syrie avait plongé dans la guerre civile en juillet 2012. Lors d’une offensive surprise, les rebelles s’étaient emparé de plus de la moitié de la cité, boutant l’armée hors des quartiers Est et du centre historique. Divisée depuis cette date, Alep, une des plus anciennes villes au monde, était devenue le principal front du conflit syrien, qui a fait plus de 310.000 morts en cinq ans et provoqué le déplacement de plus de la moitié des Syriens.

– Quartiers rebelles en ruines –

Avec l’appui de l’aviation russe, l’armée syrienne avait mené ces derniers mois offensive après offensive pour reprendre les quartiers Est. C’est la dernière en date, lancée le 15 novembre, qui a brisé les défenses rebelles, incapables de résister à la puissance de feu terrestre et aérienne déployée par Damas et ses alliés étrangers (Hezbollah, milices iraniennes et irakiennes, Russie). Les quartiers d’Alep-Est ont été presque rasés par les bombardements aériens des derniers mois, rappelant les destructions de villes comme Berlin en 1945, Guernica (Espagne) ou encore Grozny (Tchétchénie).

En quatre semaines, du 15 novembre au 15 décembre, l’opération militaire a tué plus de 465 civils, dont 62 enfants, à Alep-Est, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), tandis que 142 civils, dont 42 enfants, ont été tués par des tirs rebelles dans l’ouest de la ville. Outre les bombardements, la population d’Alep-Est, estimée avant l’offensive à 250.000 personnes, subissait un siège asphyxiant depuis le 17 juillet, souffrant d’une pénurie quasi totale de nourriture, de médicaments et de carburant. Pour le géographe Fabrice Balanche, du Washington Institute, il était « difficile » pour le président Assad « de présider aux destinées de la Syrie sans tenir la seconde ville du pays ». « Avec sa victoire, il peut se présenter comme le président de toute la Syrie ». La reconquête d’Alep permet au régime de se lancer dans la conquête d’autres provinces lui échappant encore, comme Idleb (nord-ouest), voisine d’Alep, qui est aux mains d’une coalition entre rebelles et jihadistes. C’est là qu’une grande partie des évacués d’Alep ont été conduits.

Alors que l’armée turque combat le groupe Etat islamique (EI) au prix de lourdes pertes dans le nord de la Syrie, les jihadistes ont diffusé jeudi une vidéo, signée de la « Province d’Alep » de l’EI, montrant deux hommes présentés comme des soldats turcs être brûlés vifs. Leur bourreau y appelle à « semer la destruction » en Turquie, qui mène depuis l’été une offensive visant l’EI et des milices kurdes.

L’EI diffuse une vidéo montrant deux soldats turcs présumés être brûlés vifs

Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) en Syrie a diffusé jeudi une vidéo qui montre deux hommes présentés comme des soldats turcs être brûlés vifs, au moment où les forces d’Ankara combattent l’EI au prix de lourdes pertes.

Les images montrent deux hommes en uniforme enfermés dans une cage, dont ils sont extirpés avant d’être attachés et brûlés vifs dans cette vidéo signée de la « Province d’Alep » de l’EI, dans le nord de la Syrie. Dans la vidéo de 19 minutes, le bourreau, qui s’exprime principalement en turc, s’en prend au président turc Recep Tayyip Erdogan, auquel il reproche notamment d’avoir ouvert la base aérienne turque d’Incirlik (sud) à la coalition internationale anti-jihadiste menée par les Etats-Unis, et appelle à « semer la destruction » en Turquie. La publication de cette vidéo survient alors que la Turquie, frappée cette année par plusieurs attentats attribués à l’EI, tente de s’emparer d’Al-Bab, un bastion des jihadistes dans le nord de la Syrie. Seize soldats turcs y ont été tués mercredi, le bilan le plus meurtrier enregistré par Ankara en une journée depuis le déclenchement, fin août, de son intervention militaire dans le nord de la Syrie. La mise en scène macabre des images diffusées jeudi par l’EI rappelle une autre vidéo, publiée l’année dernière, montrant l’immolation par le feu d’un pilote jordanien qui avait été capturé par le groupe jihadiste.

Aucune réaction officielle turque n’a pu être obtenue dans l’immédiat. Les internautes turcs rencontraient dans la nuit de jeudi à vendredi des difficultés pour accéder à Twitter, YouTube et Facebook. Avant d’être brûlées, les deux victimes se sont présentées, en turc, comme étant Fethi Sahin, né à Konya (centre de la Turquie), et Sefter Tas, âgé de 21 ans et ayant servi à Kilis (sud-est). Selon des médias turcs, un militaire du nom de Sefter Tas avait été enlevé par l’EI le 1er septembre 2015, mais le rapt n’avait pas été confirmé par Ankara. Par ailleurs, l’armée turque avait affirmé le mois dernier avoir perdu tout contact avec deux de ses soldats en Syrie, dont l’agence de presse affiliée à l’EI, Amaq, avait revendiqué plus tôt l’enlèvement. Là encore, les autorités turques n’ont pas confirmé. La publication de la vidéo survient quelques heures après que le président turc eut affirmé que la Turquie restait « déterminée » à combattre l’EI en dépit des pertes essuyées à Al-Bab. « Certes, nous avons à ensevelir des martyrs. Mais nous sommes déterminés à entretenir leur mémoire, à défendre ce qu’ils nous ont légué et à poursuivre cette lutte », a ainsi affirmé jeudi M. Erdogan. Selon un décompte de l’AFP, au moins 38 soldats turcs ont été tués en Syrie depuis le lancement, le 24 août, de l’opération turque « Bouclier de l’Euphrate ». Dans la vidéo publiée jeudi, le bourreau somme l’armée turque de se retirer des territoires contrôlés par l’EI en Syrie. « Sinon ces terres deviendront votre cimetière », affirme-t-il. Outre les jihadistes, l’offensive turque dans le nord de la Syrie vise les milices kurdes des YPG (Unités de protection du peuple), alliées des Etats-Unis en Syrie dans la lutte contre l’EI.

