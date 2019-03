Voilà que j’arrête mes chroniques après plus de seize ans de présence dans les colonnes du Jeudi qui a décidé de faire une cure d’amaigrissement. C’était devenu, la plupart du temps, un rituel du dimanche matin où, souvent encore couché dans mon lit, je fixais le plafond à la recherche d’un sujet. Parfois, évidemment, l’actualité m’a inspiré, mais il arrivait aussi que je reste de longs moments devant la page blanche. Une fois lancé, les phrases coulaient de source pour faire une pause régulièrement en cours de route. Souvent, le titre s’imposait dès le début. Parfois, il fallait trancher parmi plusieurs possibilités. Avec le temps, je savais exactement où il fallait conclure pour que la chronique ne dépasse pas la longueur imposée par la rédaction. Et chaque fois, je lisais ensuite mes élucubrations au téléphone à un ami professeur fort calé, vivant à l’étranger, et qui tendait l’oreille pour vérifier la concordance des temps, les plus-que-parfaits et les subjonctifs imparfaits. Je suis fier qu’il n’eût dû me corriger que très rarement. Je lui dois une fière chandelle parce que nos rendez-vous hebdomadaires par câble interposé m’étaient devenus très chers. Je ne compte d’ailleurs pas y renoncer! Au fil du temps, j’ai publié deux recueils de mes chroniques, intitulés Tables et textes et Coups de cœur, coups de gueule. De ces derniers, j’en aurais encore eu pas mal à mettre sur papier quand je vois comment le monde et la société évoluent.

Dorénavant, je devrai donc me défouler autrement, car il y a tant de choses qui me passionnent et tant d’autres qui m’irritent au plus haut degré. Surtout celles qui témoignent quotidiennement de la bêtise humaine, du peu de respect de l’autre, de la maltraitance des animaux et de la contribution de l’homme à la destruction de son environnement. Et si je jetais un regard tantôt plus proche, tantôt plus loin au-delà de nos frontières, il y aurait souvent de quoi désespérer sur le champ, notamment par le regain inquiétant un peu partout des extrémismes, populismes et nationalismes et de l’intolérable recrudescence de l’antisémitisme qu’on croyait à tort en voie de disparition. Et si l’homme parvient sans cesse à réaliser des progrès incroyables dans de nombreux domaines – et certains l’ont rendu dépendant à outrance! – l’humanité ne va pas bien et une beaucoup trop grande partie d’elle vit dans des conditions tout à fait inacceptables.

En trempant ma plume une dernière fois dans l’encre à l’adresse de mes fidèles lecteurs – combien de fois ne m’a-t-on pas interpellé au hasard pour me complimenter sur mes sujets sortant un peu de l’ordinaire! – j’aimerais leur dire que j’ai été touché par leur appui et leur partage de sentiments et d’opinions que nous devrons maintenant échanger davantage de vive voix.

J’espère quand-même que malgré les moyens d’information modernes instantanés, ils resteront fidèles au Jeudi, car sans lecteurs, la presse risque fort d’être confrontée à un avenir plus qu’incertain. Ce serait vraiment dommage!

Pierre Dillenburg