Le Yémen est un pays en guerre depuis 2014, cinq années de guerre! Le temps d’un conflit mondial au XXe siècle, le temps nécessaire pour déclencher une des pires catastrophes humanitaires qui plonge plus de 24 millions de personnes, les trois quarts de la population, dans la dépendance de l’aide humanitaire urgente: nourriture, eau potable, médicament, soins médicaux, abris. 24 millions de personnes qui ont besoin de tout, parce qu’ils n’ont plus rien.

La guerre civile opposait au départ le gouvernement central du président Hadi aux milices houthistes issues des tribus du Nord du pays qui se sentaient marginalisées et délaissées depuis la réunification du Yémen en 1990, soutenues par les forces restées fidèles à l’ancien président Saleh démis de ses fonctions par la révolution yéménite de 2012. Ces affrontements se sont rapidement internationalisés à la suite des ingérences étrangères qui s’inscrivent dans l’affrontement géopolitique régional entre l’Arabie Saoudite et la République islamique d’Iran. Suite aux avancées rapides des «rebelles» qui prennent la capitale Sanaa en janvier 2015, l’Arabie saoudite, soutien du Président Hadi, déclenche une intervention militaire de reconquête à la tête d’une large coalition de pays: Egypte, Jordanie, Soudan, Qatar, Barhein, Koweït, Emirats arabes unis, Pakistan et USA.

Depuis, la situation du pays s’enfonce, devient de plus en plus mauvaise. La famine menace 7 millions de personnes. Les Yéménites meurent de maladies facilement soignables, comme le choléra. Il n’y a pratiquement plus d’électricité, ni d’eau potable. Le pays est en train de tomber vraiment très très bas.

Ce mardi, sous l’égide des Nations unies et pour la troisième année consécutive, les gouvernements se sont réunis à Genève pour venir en aide aux millions de personnes touchées par le conflit.

Les pays donateurs ont promis 2,6 milliards de dollars sur les 4 milliards nécessaires. Non seulement c’est nettement insuffisant, mais paradoxalement, les deux plus gros contributeurs, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, sont aussi les deux pays qui sont les plus impliqués dans la guerre. Ils sont donc directement responsables de la multiplication des besoins humanitaires, mais aussi les principaux responsables des entraves à l’acheminement de l’aide.

Au Yémen, les parties aux conflits continuent de détruire les infrastructures du pays dont celles du système de santé et imposent des restrictions importantes sur les importations, sur les visas et les permis de circulation.

Ces obstacles limitent fortement le déploiement des organisations humanitaires dans certaines régions du pays et empêchent une distribution équitable de l’aide fondée sur les besoins des populations. La priorité devrait être la levée totale du blocus saoudien sur les marchandises qui paralyse le pays. Dans le même temps, les combats et les postes de contrôle fragmentent toujours plus le pays et rendent impossible l’acheminement de l’aide aux communautés les plus vulnérables, et lorsque l’aide parvient aux populations, celle-ci reste largement insuffisante. L’argent est le bienvenu, compte tenu de la situation et de tout ce qui s’annonce, cependant, les gouvernements donateurs, dont le Luxembourg, doivent s’efforcer d’écarter tous les obstacles empêchant l’aide humanitaire d’atteindre les personnes dans le besoin et s’assurer que cette aide fournie réponde à leurs besoins réels.

La crise humanitaire au Yémen ne pourra entrevoir une issue favorable que le jour où les gouvernements donateurs mettront fin à leur participation à la guerre et tiendront les parties belligérantes pour responsables de la manière dont cette guerre est menée.

Paul Delaunois