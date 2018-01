Le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière, accompagnés du Premier ministre, ministre d’État, ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel, et du Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, ministre de la Défense, Étienne Schneider, se rendront du 29 au 31 janvier 2018 aux États-Unis pour assister au lancement du satellite GovSat-1 à partir du pas de tir de Cap Canaveral en Floride.

Sachant qu’un report voire une annulation sont toujours possible, le lancement du satellite à bord de la fusée Falcon 9 appartenant à SpaceX est prévu pour le mardi 30 janvier 2018.

La fenêtre de tir s’ouvre à 22 h 23 (heure luxembourgeoise) pour une durée approximative de deux heures. Le lancement est transmis en direct sur http://www.spacex.com/.

Le satellite sera opéré par GovSat, une joint-venture publique-privée créée en 2015 entre l’État luxembourgeois et SES, le premier opérateur de satellites au monde avec siège à Betzdorf.

La mission de GovSat est d’offrir des capacités de communication satellitaires sécurisées et fiables à des fins militaires et civiles pour répondre à une demande croissante du domaine institutionnel et de la défense.

Communiqué