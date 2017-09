L’Amérique panse lentement ses plaies, une semaine après Harvey

Une semaine après avoir été frappés par l’ouragan Harvey, des millions d’habitants du sud des Etats-Unis s’efforçaient de reprendre le cours de leur vie dans des quartiers transformés en îles, plombés par les difficultés d’approvisionnement, les coupures de courant et la paralysie des transports.

Pour des dizaines de milliers d’habitants, hébergés dans des centres d’accueil d’urgence, tout retour à domicile restait encore inenvisageable, vue la lenteur de la décrue.

Les autres étaient confrontés aux défis de retrouver leur maison abandonnée plusieurs jours, où une eau boueuse a monté jusqu’au niveau des fenêtres, voire au-dessus. Les voitures, si cruciales en Amérique, étaient souvent bonnes à mettre à la casse, après avoir été noyées jusqu’au toit. Les autorités continuaient de surveiller de près une usine chimique du groupe français Arkema, où des produits dangereux, qui n’étaient plus réfrigérés, se sont consumés jeudi en dégageant des fumées nocives. De nouveaux départs d’incendie restaient possibles. « Il n’y a pas eu de feu ni de fumée durant la nuit », a cependant indiqué à l’AFP Rachel Moreno, porte-parole des pompiers locaux. Toutefois « nous avons continué à entendre des détonations causées par la décomposition des péroxydes », a-t-elle ajouté, en référence à ces matériaux hautement inflammables entrant dans la composition de plastiques.

Dans la ville portuaire de Rockport, au sud-ouest de la métropole de Houston, des écoles demeuraient fermées, l’électricité coupée, des maisons penchées étaient promises à la destruction. D’autres n’étaient plus qu’un amas de débris, qu’on retrouvait aussi jonchant les carrefours. Des poteaux électriques étaient abattus au sol, une église baptiste avait perdu son toit. Les dommages à l’intérieur des maisons encore debout étaient spectaculaires. Le vice-président américain Mike Pence s’est rendu jeudi sur place et a promis aux victimes de la furie d’Harvey qu’elles ne seraient pas oubliées. A l’opposé, à Houston ou dans la ville voisine de Corpus Christi, les signes de retour à la vie normale se multipliaient: rétablissement du courant, reprise des réseaux de transport en commun, vastes opérations de nettoyage en cours, l’amélioration était visible. « Le Texas est en voie de rétablissement rapide grâce à tous hommes et femmes remarquables qui ont travaillé si durement. Mais tant reste à faire », a tweeté vendredi Donald Trump. Le président se rendra une nouvelle fois sur place samedi, cette fois pour rencontrer des victimes de Harvey.

La Maison Blanche a demandé jeudi au Congrès de débloquer des fonds d’urgence. A des centaines de kilomètres, à Lake Charles, une ville de Louisiane, le maire a comptabilisé entre 100 et 200 maisons affectées par les inondations. La plupart des sinistrés hébergés sur place étaient texans, et leur nombre a chuté à environ 300. « Dans la ville de Lake Charles, nous passons d’une phase de sauvetage post-catastrophe à une phase de redressement. On essaie de faire revenir ces personnes chez elles », expliquait à l’AFP Nic Hunter, le maire de la municipalité. Rétrogradée en tempête tropicale, Harvey a jusqu’à présent fait une quarantaine de morts, mais le bilan pourrait s’élever, les secouristes craignant de découvrir de nouvelles victimes. Les dégâts matériels pourraient atteindre entre 30 et 100 milliards de dollars et, selon la Maison Blanche, 100.000 foyers ont été touchés par la catastrophe. Les accalmies dans les précipitations ont permis d’accélérer les hélitreuillages des victimes, souvent à bout de forces et transies par l’humidité, obligées de tout abandonner sauf parfois leur animal domestique. Un hôpital dans le sud-est du Texas, dans la ville de Beaumont, a été le théâtre jeudi d’un ballet d’hélicoptères auxquels se sont joints les Black Hawks de l’armée pour prendre en charge les plus fragiles des quelque 200 patients de l’établissement, les autres étant évacués par voie terrestre.

Ces opérations se poursuivaient vendredi, avec le transport aérien d’une dizaine de bébés prématurés. L’eau potable a été coupée dans la ville en raison de la défaillance du système de pompage et de nombreuses routes sont encore coupées ont constaté des journalistes de l’AFP.

Dans toutes les zones inondées du Texas et de la Louisiane, pompiers et policiers procédaient en parallèle à un harassant porte-à-porte à la recherche de personnes oubliées.