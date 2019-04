L’Allemagne compte autoriser à son tour l’arrivée dans ses rues des trottinettes électriques, s’efforçant d’organiser la cohabitation avec les piétons et les cyclistes de ces engins en plein essor présentés comme « écologiques ».

Le gouvernement a ajouté mercredi les « véhicules à propulsion électrique dépourvus de siège » et les monoroues à la liste réglementaire des engins autorisés à circuler, qui doit être soumise à la chambre haute du Parlement pour entrée en vigueur cette année.

« Nous voulons ouvrir de nouvelles voies pour une mobilité plus moderne, saine et écologique dans nos villes », a déclaré le ministre conservateur des Transports, Andreas Scheuer, vantant « l’énorme potentiel » des trottinettes. A ses yeux, il s’agit « d’une réelle alternative à l’automobile, idéale pour le dernier kilomètre entre la station de métro ou l’arrêt de bus et la maison ou le lieu de travail ».

La réglementation adoptée mercredi distingue les engins bridés à 12 km/h, autorisés à partir de 12 ans et qui pourront circuler sur les trottoirs, et ceux bridés à 20 km/h, cantonnés aux pistes cyclables et aux utilisateurs de plus de 14 ans.

« Si les trottinettes électriques sont autorisées sur les trottoirs, il va y avoir nettement plus d’accidents », prédit cependant dans le quotidien Neuen Osnabrücker Zeitung l’un des responsables de la branche allemande de l’assurance, Siegfried Brockmann.

Pour lui, même une vitesse de 11,9 km/h représente « au moins le double de celle des piétons » et constitue pour ces derniers « un danger et un désagrément injustifiés ». « Les trottinettes vont créer une nouvelle zone de conflit » dans un trafic urbain « déjà surchargé », renchérit Oliver Malchow, du syndicat policier GdP, cité par l’agence allemande DPA.

Au moins 1.500 personnes ont été soignées aux Etats-Unis depuis fin 2017 après des accidents survenus en trottinette électrique, révélait début février l’organisation Consumer Reports, alors que la presse américaine a rapporté quatre accidents mortels.

A Paris, où ces engins sont également en plein essor, les autorités locales ont adopté mercredi une redevance et une amende pour réguler l’envahissement des trottoirs par les trottinettes électriques en libre-service.

