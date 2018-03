Le gouvernement allemand « rejette » les taxes américaines prévues sur les importations d’acier et d’aluminium et met en garde contre les risques d’une « guerre commerciale », a indiqué vendredi le porte-parole de la chancelière Angela Merkel.

« Le gouvernement rejette de telles taxes douanières » qui ne permettent pas de régler le problème des surcapacités mondiales dans la sidérurgie et qui vont « affecter fortement les flux commerciaux de l’acier et de l’aluminium », a déclaré à la presse Steffen Seibert. « Le protectionnisme et les taxes douanières ne sont pas la solution », a-t-il jugé. Le porte-parole a ajouté qu’une « guerre commerciale » ne serait « dans l’intérêt de personne et en particulier pas dans l’intérêt de l’économie américaine ». L’Allemagne « se tient aux côtés de la Commission européenne », qui a annoncé dans ce dossier des mesures de rétorsion dans le cadre fixé par l’Organisation internationale du commerce (OMC), a souligne M. Seibert. Le président américain Donald Trump a annoncé son intention d’imposer la semaine prochaine des taxes douanières de 25% pour l’acier et de 10% pour l’aluminium concernant les importations aux Etats-Unis afin de protéger son industrie sidérurgique nationale.

Les Etats-Unis importent 30 millions de tonnes d’acier par an, pour une valeur de 24 milliards de dollars, et sont de ce fait le plus gros importateur au monde, selon des données du ministère allemande l’Economie. Quelque 4% de cet acier sont importés d’Allemagne et 50% viennent de quatre pays : Canada, Brésil, Corée du Sud et Mexique.