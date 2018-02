Angela Merkel et son homologue polonais ont affiché vendredi leurs divergences sur la question stratégique du transit du gaz russe vers l’Europe lors d’une visite qui était censée améliorer les relations difficiles entre les deux pays.

« Il faut le dire clairement, nous avons des points de vue différents sur Nordstream 2 », a déclaré la chancelière allemande à propos du projet controversé de gazoduc reliant directement la Russie à l’Allemagne et l’Europe sans passer comme aujourd’hui par l’Ukraine et qui préoccupe beaucoup en Europe de l’Est notamment.

Ce chantier Nordstream passant au nord par la mer Baltique est considéré par l’Allemagne, première économie européenne, comme essentiel pour son approvisionnement en énergie. Il est développé par le géant russe Gazprom et cinq groupes européens, le français Engie, les allemands Uniper (ex-EON) et Wintershall (BASF), l’autrichien OMV et l’anglo-néerlandais Shell. L’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder y joue un rôle clé. Angela Merkel en a vanté les mérites en soulignant qu’il s’agissait d’un « projet économique » qui ne « présente pas de danger » et aidera à la « diversification des sources d’approvisionnement ». Un argument balayé par le Premier ministre polonais, le nationaliste conservateur Mateusz Morawiecki. « Je ne suis pas d’accord pour dire qu’il s’agit d’une diversification » car le gaz dont il est question vient d’une même et unique source, à savoir la Russie, a-t-il dit. « L’Ukraine sera exclue de cette route de transit », s’est-il inquiété, ce qui pose de graves risques politiques. La veille, il avait développé ses craintes dans une interview au quotidien allemand Die Welt.

« Aujourd’hui, l’Ukraine est relativement sûre parce qu’elle contrôle un couloir d’approvisionnement de gaz naturel russe vers l’Europe centrale », a-t-il jugé. Mais si Nordstream 2 est construit et le passage de gaz via l’Ukraine coupé, alors la Russie pourrait « attaquer l’ensemble de l’Ukraine ». Autre sujet de discorde: l’accueil des demandeurs d’asile en Europe. La chancelière allemande a là aussi parlé de « d’accents différents » des deux pays sur le sujet.

La Pologne refuse tout système de quotas de réfugiés à répartir entre pays européens, une idée défendue par l’Allemagne qui en a accueilli le plus grand nombre après le déclenchement de la guerre civile en Syrie. Concernant la réforme controversée de la justice en Pologne, Angela Merkel a rappelé que tous les Etats membres de l’Union européenne s’étaient engagés à « respecter l’Etat de droit » en adhérant. Elle a indiqué « soutenir le travail » de la Commission européenne qui fait pression sur Varsovie à ce sujet. Le 20 décembre, Bruxelles a déclenché contre la Pologne une procédure pouvant aller jusqu’à la priver de ses droits de vote dans l’UE. Sur la défense aussi, l’atmosphère entre les deux pays n’est pas au beau fixe.

Dans des interviews à des journaux allemands, le chef du gouvernement polonais a accusé l’Allemagne de se comporter comme « un resquilleur » au sein de l’Otan en ne respectant pas l’engagement de chaque pays de l’alliance à dépenser 2% de son Produit intérieur brut (PIB) dans le domaine militaire. L’Allemagne est aujourd’hui à 1,2% alors que la Pologne respecte les 2%.