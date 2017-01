La télévision russe accuse des hackeurs d’avoir fait fuiter le dernier épisode de la série Sherlock

La chaîne de télévision publique russe Pervyi Kanal a affirmé lundi avoir été victime d’un piratage informatique après la diffusion sur internet du dernier épisode de la série britannique Sherlock un jour avant la date de diffusion prévue.

L’épisode de la populaire série de la chaîne britannique BBC devait être diffusé lundi après minuit heure de Moscou (21H00 GMT), en même temps qu’au Royaume-Uni. Mais l’épisode entier, doublé en russe, a été diffusé sur internet dimanche et rapidement copié sur différents sites. « Selon les premières informations, il s’agit d’une attaque de pirates informatiques », a indiqué dans un communiqué envoyé à l’AFP une porte-parole de la chaîne, Larissa Krymova. « Nous avons été en contact avec la BBC dès que nous avons appris la fuite (de l’épisode) et nous menons une enquête pour en déterminer la source », a-t-elle ajouté. La BBC a elle aussi indiqué avoir lancé une enquête, selon le Telegraph, une source au sein de la chaîne britannique affirmant que la fuite de l’épisode sur internet était « plus qu’un accident ».

La diffusion de l’épisode a provoqué une avalanche de commentaires sur l’internet russe. L’un de ces commentaires sur Twitter a même reçu un « J’aime » de la part du compte officiel du Premier ministre Dmitri Medvedev, son tout premier sur le réseau social.