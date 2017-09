La rentrée des réformes

Claude Meisch annonce une rentrée dans la confiance. La politique en matière d’éducation des dernières années porterait désormais ses fruits, dit en substance le ministre de l’Education nationale à l’occasion de la traditionnelle conférence de rentrée. 2017 est aussi l’année qui voit un bon nombre de réformes entrer en vigueur, tant au secondaire qu’au primaire. Ainsi, le cours «Vie et société», censé remplacer les cours de religion, se déroulera également dans les classes du fondamental à partir de cette rentrée. Toujours dans l’école fondamentale, quinze directions régionales remplaceront les inspecteurs.

Au lycée, la réforme se fera d’abord sentir au niveau de la nomenclature. L’enseignement technique s’appelle désormais l’enseignement secondaire général. Les appellations des classes sont adaptées à celles de l’enseignement secondaire. Les nouvelles sections I (informatique), dans le cycle supérieur de l’enseignement secondaire, s’ajoutent à l’offre des sections déjà existantes.

Dans les crèches et les autres structures de garde, entrent en vigueur la garantie de qualité et le contrôle pour l’assurer et dès le mois d’octobre commencera l’initiation partiellement gratuite au plurilinguisme.

Enfin le ministre n’a pas esquivé le problème du manque de personnel enseignant. Dans le Nord, quatre postes d’enseignants restent à pourvoir. Mais Meisch assure qu’aucun cours ne sera annulé et que le ministère cherche activement une solution.

D’après Meisch, un grand nombre de nouveautés sont scrutées à l’étranger en raison de leur caractère innovant et résolument orienté vers l’avenir.

Maurice Magar