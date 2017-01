La rapide croissance de l’aéroport de Luxembourg s’est confirmée en 2016, avec au total 3,02 millions de passagers, soit une augmentation de 12,4 % par rapport à 2015 (2,69 millions de passagers). En 3 ans à peine, le nombre de passagers ayant transité par l’aéroport est passé de 2 à 3 millions.

Ce résultat dépasse de loin les attentes de lux-Airport, dont les prévisions budgétaires tablaient sur 2,85 millions de passagers.

Les principaux motifs de cette croissance accélérée sont l’arrivée de 5 nouvelles compagnies aériennes à l’aéroport de Luxembourg (Hop!, Air France, LOT Polish Airlines, Aegean Airlines, Flybe et Ryanair) et le développement très rapide des compagnies qui y sont déjà implantées. La croissance la plus spectaculaire a été enregistrée au cours du premier trimestre de l’année (22,2 %).

Luxair demeure de loin le plus gros client de l’aéroport avec 1,73 million de passagers, soit 57 % de parts de marché. En 2016, la compagnie a complété sa flotte avec deux nouveaux appareils Q400, afin de remplacer ses avions plus petits.

Lufthansa arrive en deuxième position avec un taux de croissance exceptionnel de 202 % et 287 000 passagers. La compagnie allemande a augmenté la fréquence de ses vols vers Francfort et Munich, assurant désormais 4 liaisons quotidiennes vers ces deux destinations.

EasyJet confirme sa 3e place, avec 244 000 passagers, soit une croissance de 23 %.

KLM enregistre également une croissance de 11,9 %, soit 164 000 passagers.

Le 29 décembre dernier, l’aéroport de Luxembourg a célébré le 3 millionième passager de l’année 2016. Mme Alda Goncalvez, domiciliée dans le nord du Luxembourg, est l’heureuse passagère, arrivant de Lisbonne à bord d’un avion de la compagnie Luxair.