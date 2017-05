La population du Grand-Duché s’établit au 1er janvier 2017 à 590 667 personnes

La population du Grand-Duché, dénombrée par le STATEC pour la première fois sur base du Registre National des Personnes Physiques, s’établit au 1er janvier 2017 à 590 667 personnes. Comme par le passé, l’augmentation de la population est essentiellement due à l’immigration nette, bien que cette dernière soit en baisse par rapport à 2015 (-15,3%).

Parmi la population du pays, quelque 48% ne possèdent pas la nationalité luxembourgeoise.

Au 1er janvier 2017, l’âge moyen de la population est de 40,1ans pour les femmes et de 38,5 ans pour les hommes.

Cependant les habitants étrangers sont significativement plus jeunes que les Luxembourgeois.

L’âge moyen pour les femmes luxembourgeoises est de 43,0 ans contre 36,8 ans pour les

femmes étrangères.

Légère diminution des naissances et stagnation du nombre des décès.

Recul des mariages et des divorces

Les mariages, qui avaient connu une très forte progression en

2015, sont en baisse mais restent toujours plus élevés par rapport aux années précédentes. En 2016, 1884 mariages ont été contractés au Luxembourg, dont 65 (3,5%) entre époux de même sexe (40 mariages entre hommes et 25 mariages entre femmes).

Les Portugais, longtemps en tête en ce qui concerne les flux migratoires, sont de nouveau dépassés par les Français. Leur part dans le solde migratoire représente 12,7% en 2016, tandis que celle des Français s’élève à 21 ,4%.

Communiqué