La Pologne rachète « la Dame à l’hermine », tableau inestimable de Léonard de Vinci

« La Dame à l’hermine » de Léonard de Vinci, un des quatre portraits féminins connus de l’artiste et le plus célèbre chef-d’oeuvre exposé en Pologne, est passée jeudi sous contrôle de l’Etat polonais, après une transaction à la fois secrète et spectaculaire.

A l’issue de négociations confidentielles entre le ministère de la Culture et la fondation Czartoryski qui gérait une collection richissime comprenant le tableau peint à Milan à la fin du XVe siècle, celle-ci a changé de propriétaire lors d’une cérémonie officielle au château royal de Varsovie.

« Avec une grande émotion je peux déclarer que nous tous, citoyens de la République polonaise, sommes désormais propriétaires de la collection Czartoryski », s’est félicité Piotr Glinski, le ministre polonais de la Culture, devant le prince Adam Karol Czartoryski, les personnalités conviées et les médias.

La transaction sur la collection Czartoryski, les immeubles à Cracovie ayant appartenu à la fondation et les revendications concernant les pièces disparues et éventuellement retrouvées dans l’avenir, a pris la formule mixte de « vente et donation », a précisé le ministre, pour un montant global de 100 millions d’euros hors taxes. M. Glinski a précisé que, dès jeudi, le Trésor public en transférera la propriété au musée national de Cracovie. La valeur réelle de la collection, qui compte plusieurs dizaines de milliers d’objets, dont aussi « Le Paysage avec le bon Samaritain » de Rembrandt, est difficile à estimer et pourrait dépasser deux milliards d’euros. Seule « La Dame à l’hermine » est assurée pour environ 350 millions d’euros, selon les médias. Une des plus anciennes et plus riches d’Europe, cette collection avait été fondée en 1801 par la princesse Izabela Czartoryska pour réunir et préserver des oeuvres d’art polonaises et européennes alors que son pays était démembré et occupé par trois puissances voisines.

Depuis la chute du communisme, elle appartenait à la Fondation Czartoryski, présidée par le prince Adam Karol Czartoryski qui vit à l’étranger. Ses trésors ont été conservés au Musée National de Cracovie. « Je ne fais que réaliser les objectifs fixés par mes ancêtres », a déclaré jeudi le prince Czartoryski. « Dans la vie, on fait ce qu’on a envie de faire. J’avais envie de faire une donation et c’est mon choix », a-t-il indiqué, interrogé sur le prix réduit de la transaction. Pour le gouvernement, il s’agissait surtout de garantir que la collection ne quitte jamais la Pologne, ce qui semblait possible tant qu’elle appartenait à la Fondation qui serait un jour contrôlée par les héritiers du prince, 76 ans, ces derniers n’ayant pas de liens personnels directs avec la Pologne. « L’intention du ministre de la Culture et du Patrimoine national est (…) de la garder en Pologne pour les générations futures », avait indiqué le ministère dans un courriel récent adressé à l’AFP. La négociation secrète avec l’Etat avait provoqué de vives tensions avec le conseil d’administration polonais de la Fondation qui a réagi en démissionnant.

– Premier portrait moderne –

Considérée par la critique comme le « premier portrait moderne », car proposant un « visage vivant pris au naturel » détournant le regard sur sa gauche et non plus un visage peint strictement de profil ou de face, « la Dame à l’hermine » représente Cecilia Gallerani, indique à l’AFP Janusz Walek, expert en peinture et auteur d’un livre sur les portraits féminins de Léonard de Vinci. Amie des poètes et poétesse elle-même, la jeune femme a eu une relation sentimentale avec Ludovico Sforza, duc de Milan, qui aurait commandé son portrait. L’hermine, que la jeune femme tient dans les bras, pourrait être une allusion au duc de Milan, décoré de l’Ordre de l’Hermine. « L’hermine, symbole de pureté, était représentée dans les armes du duc », souligne Grazyna Bastek, experte en peinture italienne au musée national de Varsovie. Huile sur bois, « le tableau est resté probablement propriété de Cecilia, devenue signora Bergamini, jusqu’à sa mort en 1536. Son sort pendant les trois cents ans qui suivent reste un mystère, tout comme les circonstances de son acquisition par le prince Adam Jerzy Czartoryski aux alentours de 1800 », en Italie, indique Mme Bastek. Après de multiples périples durant les guerres mondiales, volé par les nazis puis retrouvé en Bavière dans la villa de Hans Frank, ancien gouverneur en Pologne occupée, le tableau de Léonard de Vinci revint définitivement à Cracovie en 1946.

