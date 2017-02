La police de Barcelone tire pour arrêter un camion de gaz volé

La police espagnole a dû tirer à plusieurs reprises mardi pour arrêter un camion chargé de bonbonnes de gaz, volé par un Suédois de 32 ans apparemment déséquilibré, au terme d’une course poursuite à Barcelone.

Le camion roulait à contresens sur le périphérique de la seconde ville d’Espagne, dans une zone proche des plages. « Il ne s’agit pas d’un acte terroriste », a écrit le ministre espagnol de l’Intérieur, Juan Ignacio Zoido, sur son compte Twitter. « Le conducteur du camion de butane volé à Barcelone a des antécédents psychiatriques ».

Le conducteur, « un homme de 32 ans, de nationalité suédoise », a finalement été interpellé vers 10H30 locales (9H30 GMT) à l’issue d’une course-poursuite sur trois kilomètres, selon la police régionale. « Il n’y avait aucune arme sur lui ni à bord du véhicule », a indiqué le porte-parole de la police catalane, Joan Carles Molinero, devant la presse.

« L’homme est en ce moment soigné dans un hôpital de Barcelone ». « Il n’est pas blessé » mais les enquêteurs n’ont pas encore pris sa déclaration, a précisé ce commissaire. Pendant la poursuite, les policiers ont tiré « sept fois » pour tenter d’arrêter le véhicule dont le chauffeur refusait de s’arrêter. Il s’est alors engagé à contresens sur une voie du périphérique, a heurté plusieurs véhicules et fini sa course contre le mur de contention.

Le conducteur a alors pu être arrêté. « A l’heure qu’il est, nous ne disposons d’aucun indice sérieux pourvant laisser penser que nous serions devant un acte terroriste », a dit le commissaire. La police travaille notamment « sur la possibilité qu’il s’agisse d’une personne présentant un certain type de déséquilibre ou d’un consommateur de stupéfiants », a-t-il ajouté. Une femme qui a vu passer le camion, Mireia Ruiz, a expliqué à l’AFP que l’homme « conduisait à grande vitesse » et que « quand les gens l’interpellaient, il riait et faisait des gestes obscènes ». Le véhicule avait été volé peu de temps auparavant à des employés occupés à distribuer des bonbonnes. Dans sa course, il a perdu plusieurs bonbonnes dont une est « tombée sur les jambes d’une brésilienne » qui a été légèrement blessée comme deux conducteurs des véhicules heurtés par le camion. Sur les lieux de l’arrestation, le petit camion encore chargé de dizaines de bonbonnes de gaz avait un pare-choc cassé et au moins deux impacts de balles dans le pare-brise, a constaté l’AFP.