La Moldavie refuse de participer à des exercices de l’Otan en Ukraine

Le président moldave prorusse Igor Dodon a annoncé mardi avoir refusé la participation, souhaitée par son gouvernement, des soldats de son pays à des exercices de l’Otan prévus à partir de jeudi en Ukraine.

« La participation de soldats moldaves à des exercices militaires à l’étranger n’est pas acceptable », a indiqué M. Dodon sur sa page Facebook, exigeant « l’annulation des préparatifs à l’envoi d’un contingent ».

Le vice-ministre de la Défense moldave, Gheorghe Galbura, avait demandé à M. Dodon d’autoriser la participation de 57 soldats moldaves aux manoeuvres « Rapid Trident » de l’Otan, qui doivent avoir lieu en Ukraine du 7 au 23 septembre. Les soldats moldaves prenaient part à ces exercices annuels depuis 1996, selon M. Galbura.

Ces exercices annuels impliquent les pays membres de l’Alliance atlantique et ceux du « Partenariat pour la paix » (PPP), qui comprend la plupart des pays de l’ancien bloc de l’Est non membres de l’Otan dont la Moldavie. Igor Dodon, qui entretient de bonnes relations avec le président russe Vladimir Poutine, avait déjà interdit à un contingent de soldats moldaves de participer à des exercices de l’Otan qui se sont tenus du 20 février au 1er mars en Roumanie. Bucarest et Washington avaient alors dénoncé un « comportement inamical ». La Moldavie est partagée entre partisans d’un rapprochement avec la Russie, qui ont porté à la présidence à la fin de l’année dernière Igor Dodon, et partisans d’une intégration à l’Union européenne, parmi lesquels figurent des membres du gouvernement actuel.

afp