La Lorraine lance ses soldes, 9 jours avant le reste de la France

La Lorraine a donné le coup d’envoi des soldes lundi, 9 jours avant le reste de la France, en espérant profiter de ce dernier jour de vacances scolaires malgré une météo défavorable avec les premières chutes de neige.

Dans les quatre départements lorrains, les soldes dureront jusqu’au 12 février, en décalage par rapport au reste de la France -11 janvier-20 février – afin de permettre de lutter contre les voisins belges et luxembourgeois. En milieu de matinée, le parking du centre « Marques Avenue » de Talange (Moselle) était « quasiment plein, malgré la neige qui tombe », selon son directeur, Jérôme Pinard. « C’est vrai que les conditions météo ne sont pas favorables aujourd’hui.

Mais c’est le dernier jour de vacances, et on a déjà du mal à trouver des places pour se garer », se félicite-t-il. Demandée il y a plusieurs année par les commerçants de Moselle, cette avance vise à limiter la concurrence du Luxembourg notamment.

Même si le grand duché « a mis la barre plus haut en commençant les soldes le 30 décembre » cette année, souligne Alain Steinhoff, président de la fédération des commerçants messins. « Pour un démarrage des soldes, le climat n’est pas favorable », ajoute M. Steinhoff, alors que la neige tombe en Lorraine, « mais c’est le dernier jour des vacances scolaires et les parents peuvent aller en ville avec leurs enfants, c’est un petit point positif. Il faut que la météo s’améliore un peu et tout va bien se passer ».

afp