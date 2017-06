La liste des gagnants de la 2ème édition des «Luxembourg Design Awards»

Ce jeudi 1er juin, à l’Abbaye de Neumünster, se déroulait la remise des Trophées récompensant les gagnants de la deuxième édition des «Luxembourg Design Awards».

Co-animée par Tanja de Jaeger et Frank Weber (président de Design Luxembourg), cette soirée a permis de voir encore une fois l’étendue de la créativité et du talent des designers et acteurs du monde de la communication et de la création au Grand-Duché de Luxembourg.

C’est devant plus de 400 personnes qu’ont été présentés les nominés et les gagnants des trophées Gold et Siver ainsi que l’encourageante «Mention du Jury». Rappelons que plus de 260 soumissions d’un très haut niveau de qualité avaient été mises en compétition dans 13 catégories.

Le président et le comité de Design Luxembourg, ont le plaisir de vous présenter la liste des gagnants:

1. CORPORATE DESIGN

DESIGNER/DESIGN STUDIO CLIENT AWARD

lola strategy&design Webtaxi GOLD

Nuances Caves Maia Wines of Portugal GOLD

lola strategy&design Luxembourg Center of Architecture SILVER

binsfeld/Vidale Gloesener Gouvernement du Grand-Duché MENTION JURY

Kianpour + Partners Casino Luxembourg – Forum d’art MENTION JURY

contemporain

2. INFORMATION DESIGN

DESIGNER/DESIGN STUDIO CLIENT AWARD

Human Made SIP – Information and Press Service of the GOLD

Luxembourg government & STATEC

Helloword / Fish and Chips Ministère de l’Economie SILVER

Comed Rotondes MENTION JURY

3. DIGITAL DESIGN

DESIGNER/DESIGN STUDIO CLIENT AWARD

Apart Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat GOLD

Binsfeld 1535° SILVER

Weabe Weabe MENTION JURY

Cropmark Kulturhaus Niederanven MENTION JURY

4. PRINT DESIGN

DESIGNER/DESIGN STUDIO CLIENT AWARD

kontext Ville de Dudelange GOLD

h2a elate group SILVER

george(s) Mudam SILVER

Maison Moderne Maison Moderne MENTION JURY

kontext Casino Luxembourg – Forum d’art MENTION JURY

contemporain

Comed Rotondes MENTION JURY

5. EDITORIAL DESIGN

DESIGNER/DESIGN STUDIO CLIENT AWARD

Bunker Palace Casino Luxembourg – Forum d’art SILVER

contemporain

Vidale-Gloesener Christian Bauer & Associés Architectes SILVER

Maison Moderne Frédérique Buck MENTION JURY

6. PACKAGING

DESIGNER/DESIGN STUDIO CLIENT AWARD

Graphisterie Générale Northomed GOLD

lola strategy&design lola strategy&design SILVER

Designbureau Ni Vu Ni connu SILVER

Central Intelligence Agency Brasserie Simon MENTION JURY

7. DESIGN MANAGEMENT

DESIGNER/DESIGN STUDIO CLIENT AWARD

Deutsche Telekom Deutsche Telekom GOLD

Apart Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat MENTION JURY

8. PHOTO DESIGN

DESIGNER/DESIGN STUDIO CLIENT AWARD

Maison Moderne NN Investment Partners GOLD

Comed Fiduciaire Fernand Faber MENTION JURY

Maison Moderne Frédérique Buck MENTION JURY

9. MOTION DESIGN

DESIGNER/DESIGN STUDIO CLIENT AWARD

Human Made 137.5 Magazine SILVER

10. JUNIOR TALENTS

DESIGNER/DESIGN STUDIO CLIENT AWARD

Studio Lünn Studio Lünn GOLD

M. Soares & F. Bernabe Michael Soares & François Bernabe SILVER

Roxanne Flick Design Roxanne Flick Design SILVER

Jil Jander Jil Jander MENTION JURY

Rachel Hoffmann Rachel Hoffmann MENTION JURY

11. ILLUSTRATION

DESIGNER/DESIGN STUDIO CLIENT AWARD

Pit Wagner & Mundo Liebre Editions Mundo Liebre GOLD

Anne Mélan Maison Moderne SILVER

Pretty Forest Radio 100,7 SILVER

Pretty Forest Brasserie Simon MENTION JURY

Noosphere Brand Strategy Delhaize Luxembourg MENTION JURY

12. SPACE DESIGN

DESIGNER/DESIGN STUDIO CLIENT AWARD

Human Made Ministère du Développement Durable GOLD

Département de l’Environnement

Vidale-Gloesener Centre Hospitalier Luxembourg MENTION JURY

deFact Studio h2a MENTION JURY

Fineline Interior Design Marie-Thérèse Goedert MENTION JURY

13. PRODUCT DESIGN

DESIGNER/DESIGN STUDIO CLIENT AWARD

Deansign Hergiswiler Glas AG GOLD

Meyers & Fügmann Meyers & Fügmann GOLD

Deansign PB Swiss Tools GmbH SILVER

Un catalogue reprenant les projets gagnants est disponible en version PDF sur notre site designawards.lu. Les photos de la soirée seront également disponibles sur ce même site.

Communiqué