La cristallerie Baccarat veut étinceler entre les mains d’un fonds chinois

Créée il y a plus de 250 ans par Louis XV, la célèbre cristallerie lorraine Baccarat, va passer entre les mains d’investisseurs chinois qui assurent vouloir maintenir et même développer la production « made in France ».

Ce fonds chinois, Fortune Fountain Capital (FFC), va acquérir près de 90 % du capital de la cristallerie, détenu aujourd’hui par les américains Starwood Capital Group et L Catterton. Il compte ensuite lancer une offre d’achat sur le reste du capital.

L’arrivée de ce nouvel actionnaire lié à une illustre famille de Chine, qui descend du calligraphe le plus célèbre de l’Empire du milieu, Wang Xizhi, ne change a priori rien d’un point de vue opérationnel pour la marque légendaire créée en 1764. La totalité de la production haut-de-gamme (articles de table, luminaires, objets de décoration et bijoux), la main d’oeuvre (environ 500 personnes), et la direction seront maintenus chez Baccarat, assurent les parties prenantes. Celles-ci visent plusieurs axes de croissance : la densification du réseau de distribution et l’expansion géographique dans les marchés émergents, principalement aux Etats-Unis, principal marché du luxe, et en Asie.

L’opération permettra de « financer le plan d’expansion à l’international » de la célèbre maison qui « comparée aux autres marques de luxe (…) a une présence limitée dans le monde en raison d’un nombre restreint de boutiques » (une soixantaine), a affirmé à l’AFP sa directrice générale Daniela Riccardi.

La splendeur de son cristal, l’enseigne de renom l’affiche aussi dans trois « maisons Baccarat » (Paris-Moscou-Séoul), qui exposent ses collections dans des lieux exceptionnels aux atours étincelants flattant aussi les papilles avec des restaurants et bars.

– Poursuivre le « fait à Baccarat » –

Pour célébrer son 250e anniversaire, la marque qui était contrôlée depuis 2005 par Starwood Capital, fonds américain spécialisé dans l’immobilier, a développé un parfum avec la maison Francis Kurkdjian et donné vie à un hôtel Baccarat à New York. Elle est bien décidée à se développer davantage sur des « marchés adjacents du luxe » notamment l’hôtellerie de luxe « une des priorités ». Il s’agit « d’étendre le domaine de la marque dans tout l’art de vivre », explique Mme Riccardi. « Non pas pour survivre » — l’entreprise a dégagé un bénéfice de 2,2 millions d’euros en 2016 pour un chiffre d’affaires de 148 millions — mais pour saisir des « opportunités » de futurs développements. FFC et sa présidente Coco Chu, une collectionneuse de la marque très impliquée dans le secteur du luxe en Europe et qui voue une admiration au savoir-faire tricolore, ont « les moyens financiers, le goût et la compréhension de la clientèle du luxe qui apprécie le savoir-faire et l’authenticité », souligne la dirigeante italienne qui reste aux manettes. Elle compte aussi sur les synergies découlant de l’activité gestion de fortune du nouvel arrivant auprès d’une clientèle riche.

Le fonds chinois compte effectivement investir « entre 20 et 30 millions d’euros à court terme, et peut-être 50 millions d’euros à moyen terme », a indiqué à l’AFP Coco Chu, se disant convaincue que « le développement effectif dépassera les prévisions ».

Cette transaction valorise la manufacture lorraine autour de 185 millions d’euros, soit 14% de moins que sa valeur boursière actuelle (environ 216 millions d’euros).

« L’association d’acteurs français et chinois est une très bonne chose car nous sommes tous deux des pays de vieille culture », a souligné Mme Chu, insistant sur la poursuite du « fait à Baccarat par des gens de Baccarat ».

Cet achat s’ajoute à la longue liste d’acquisitions chinoises à l’étranger dans la mode, le tourisme, les vignobles, le foot ou l’automobile. Mais « il y a à ce jour peu de rachat des fonds chinois dans le luxe.

Mais on notera que Sonia Rykiel, Delvaux (maroquinerie de luxe, NDLR) ou encore Cerruti ont été acquis par le chinois Li & Fung », analyse Serge Carreira, spécialiste du luxe. « On ne peut pas parler d’offensive à ce stade mais tout va dépendre des maisons de luxe à vendre, dans un secteur en pleine réorganisation ».