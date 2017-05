Fairtrade: La créativité des ânes s’expose

Ce mardi matin, l’ONG Fairtrade Lëtzebuerg a lancé officiellement sa campagne nationale de sensibilisation «Letz’ step to Fairtrade», dans le cadre exceptionnel d’une exposition créée par un groupe d’étudiants en BTS «Media Writing» du lycée classique de Diekirch.

A l’occasion des 25 ans Fairtrade Lëtzebuerg, de nombreux partenaires et le ministre de la Coopération, Romain Schneider, se sont donnés rendez-vous à la gare de Luxembourg. Le but de la campagne est de montrer qu’à travers de petits gestes au quotidien, chacun peut lutter contre les injustices du marché mondial et s’engager pour le commerce équitable.

«Dans le sport, il y a l’esprit de fair-play, dans le commerce il faut que s’applique le fairtrade, quand il s’agit de personnes», souligne Romain Schneider. Pour un futur plus équitable, le soutien de l’engagement des jeunes et la promotion des produits fairtrade sont essentiels estime le ministre. Le président de Fairtrade Luxembourg, Jean-Louis Zeien affirme pour sa part que «l’exposition est le plus beau cadeau qu’on aurait pu recevoir pour nos 25 ans».

Afin de réduire la pauvreté dans le monde, d’établir de réels partenariats avec les pays du sud et de promouvoir la consommation durable, Fairtrade Lëtzebuerg s’appuie résolument sur les jeunes. D’où la collaboration avec les étudiants du lycée classique de Diekirch. Travers cette exposition, ces jeunes souhaitaient présenter, à les dialogues croisés entre consommateurs, distributeurs et producteurs Fairtrade.

Stéphane Alves, un des six étudiants, explique ses motivations: «Comme certains jeunes, nous connaissions le label Fairtrade sans savoir ce qui se cache derrière. Grâce à ce projet nous avons compris le message et les objectifs du commerce équitable. […] L’exposition permet de découvrir l’histoire qui se construit entre les trois acteurs impliqués», à savoir le producteur, le distributeur et le consommateur.

L’exposition est installée à la gare du Luxembourg jusqu’au 8 mai avant qu’elle ne fasse le tour du pays.

Cette année, la campagne est marquée par une nouveauté: le défi pique-nique. L’objectif est d’organiser au moins 25 pique-niques Fairtrade. L’événement se déroulera entre le 12 et 14 mai, l’endroit sera choisi par les participants. Pour s’inscrire consultez le site www.letzsteptofairtrade.lu.

T.W.