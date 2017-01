La circulation des TER entre Metz et Luxembourg a été fortement perturbée

La circulation des TER entre Metz et Luxembourg, une ligne empruntée chaque jour par des milliers de frontaliers, a été fortement perturbée mardi soir, et devait le rester au moins jusqu’à mercredi après-midi, après l’agression verbale d’une contrôleuse, a indiqué la SNCF.

« Une contrôleuse a été agressée verbalement en milieu d’après-midi, avec menace de mort », a dit Didier Wallerich, directeur des affaires publiques et de la communication externe à la SNCF.

Après cette agression, la troisième survenue à Uckange (Moselle) depuis Noël, « une partie des contrôleurs de Metz a décidé d’arrêter le travail », a-t-il ajouté. « Il ne s’agit pas d’une grève, mais bien de l’exercice du droit de retrait, prévu par le Code du travail lorsque le salarié se sent en danger », a précisé M. Wallerich.

Pour limiter la gêne sur cette ligne empruntée par 10.000 personnes par jour, notamment par beaucoup de frontaliers, la SNCF a mis en place des cars entre le Luxembourg, Thionville et Metz, et demandé l’assistance des Chemins de fer luxembourgeois pour faire circuler des trains entre le Grand-Duché et Thionville.

Un appel aux volontaires a aussi été lancé, et la SNCF fait circuler, quand elle en a l’autorisation, des trains sans contrôleur, a précisé M. Wallerich. « Des discussions sont engagées entre la SNCF et les agents pour que le travail puisse reprendre le plus rapidement possible, mais ce ne sera pas possible avant mercredi après-midi », a encore indiqué le porte-parole dans la soirée. Vers 21h00, les équipes de la SNCF précisaient sur Twitter qu’elles travaillaient à un « plan de transport allégé » pour mercredi, et à des « moyens de substitution ».

afp