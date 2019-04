Depuis 2016, la Slovaquie n’arrive pas à imposer son candidat au poste de juge au Tribunal européen. Une affaire complexe, qui appelle des réponses.

Je ne peux pas croire que pas un seul de nos candidats ne vaille ceux qui sont devenus juges à la Cour», a dit le ministre des Affaires étrangères slovaque lorsqu’il a appris, de sources officieuses, que le quatrième candidat slovaque au poste de juge au Tribunal européen avait été, lui aussi, recalé. La nouvelle fit grand bruit.

Les auteurs de ces refus à répétition sont des juges et des anciens juges, nationaux et européens, réunis au sein d’un Comité, dit article 255 du traité EU, chargé de voir si les candidats seront de bons éléments. Seuls les Etats membres recevront son rapport sur Michal Kucera et ils se garderont bien de le divulguer. La nomination des juges européens, c’est leur affaire, leur chasse gardée. Même le gouvernement slovaque, prompt à s’indigner, se taira probablement. Alors les supputations vont bon train.

La première candidate, professeure de droit, aurait péché par sa méconnaissance du français. Le deuxième, pourtant juriste représentant le gouvernement slovaque dans des affaires devant la Cour, aurait eu des accointances politiques suspectes, mais pour le troisième, Ivan Rumana, juge à la Cour constitutionnelle, quelle est la raison de son rejet? Et le quatrième? Michal Kucera, fonctionnaire au greffe de la Cour des droits de l’homme? Est-ce parce que Jan Mazak, avocat général à la Cour de justice de 2006 à 2012, ancien président de la Cour constitutionnelle slovaque, avait dit à la presse qu’il ne voyait pas ce qu’un employé de la Cour de Strasbourg avait de plus que lui, ancien membre de la Cour de Luxembourg?

Mazak est là en filigrane, dans toute cette histoire. Et bien là. Il s’est présenté les quatre fois, a été recalé à chaque fois par le conseil judiciaire slovaque chargé de faire le tri. Il n’aurait plus les bonnes connexions. A la Cour, les mauvaises langues disent qu’en revanche, le Comité 255 le voudrait et qu’il rejettera les autres candidats autant de fois qu’il le faudra. Rumeur infondée ou bras de fer occulte?

Le Comité refuse de divulguer ses avis au public: cela porterait atteinte à la vie privée des candidats (sic), compromettrait le secret de ses délibérations et gênerait les Etats membres. On reste entre soi. Mais cette affaire extravagante va-t-elle jeter un coup de projecteur, salutaire pour certains, sur ce comité, dont six membres sont proposés par le président de la Cour et un par le Parlement européen et qui, à lui seul, autorise ou fait avorter des carrières, convoitées, de juge européen?

Depuis 2016, Access Info Europe et NYC School of Law exigent que les rapports d’évaluation du Comité 255 soient rendus publics. Au nom de la transparence. Les citoyens ont le droit de savoir pourquoi untel ou untel a été recalé et pourquoi d’autres candidats ont pu devenir juge. Certaines nominations de juges en place ont été jugées «limite», voire incompréhensibles et le resteront tant que le Comité 255 ne publiera pas son rapport les concernant. L’Université et la grande école avaient déposé une plainte auprès de la médiatrice européenne, laquelle tarde à publier son rapport d’enquête sur le sujet.

Dominique Seytre