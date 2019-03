Non, le monde n’est pas devenu moins immonde. Plutôt plus. Bien plus, depuis ma dernière lettre. Peut-être vous souvenez-vous d’elle. On payait encore en francs. Les tours jumelles de Manhattan ne s’étaient pas encore écroulées. Le mur de Berlin, oui. C’était entre ces deux écroulements que j’écrivais des lettres. Entre le ne déjà plus et le ne pas encore. Adressées à mes inconnus. Que je connaissais bien. Et qui, parfois, se reconnaissaient.

C’était le temps des lettres encore. Qu’on glissait dans une enveloppe. On collait un timbre, et puis on attendait la réponse. On savait attendre. Moins qu’avant déjà, quand, pour aller d’un pays à l’autre, le courrier pouvait mettre des semaines. J’en sais quelque chose. Moi qui, dans mon enfance, avais la moitié des miens en Italie.

Le matin, en enfonçant la petite clé dans la serrure de la boîte aux lettres, je ressentais ce léger frisson dans la colonne vertébrale. Et si elle était vide, la boîte, je ne me désespérais pas. Ce serait pour le lendemain. Ou le surlendemain. L’attente pimentait l’attente.

J’en ai écrit beaucoup, de lettres. A mes parents, quand je partais. A mes amours, lorsque nous étions loin. A mes amis, de moins en moins nombreux. Puis les miens ont commencé à mourir. Et je partais moins. Et d’amours aussi, il y en avait moins. A qui écrire, alors? Eh bien, à mes inconnus. Pour leur dire, surtout, combien m’affectait la dérive des choses du monde. Et je n’avais encore rien vu. Elle allait se corser la dérive, jusqu’à l’insupportable. Aujourd’hui nous y sommes.

Pendant de longues années j’ai tenu, ici même, pour dire et redire cette dérive, ma chronique. Le monde immonde. Un cri que je poussais chaque semaine. Chaque semaine, les choses empirant. Le fond n’est pas encore touché, mais la nostalgie me tenaille. La nostalgie des lettres. La nostalgie, aussi, de ne plus séparer lettres et littérature. Réunies qu’elles sont dans l’écriture. Je reprends donc ma plume, là où je l’ai laissée. Pour vous écrire, mes chers inconnus, une fois par semaine. Le journal sera mon facteur.

Le mot «inconnu», disent certains, est neutre. Il n’y a pas de genre en lui. Ça peut être une femme ou un homme. Je soutiens le contraire. La grammaire est sexiste. Elle écarte, quand elle le peut, la femme. Comme on l’a écartée de la vie publique. Les choses ont changé, de ce côté-là. Un peu. L’égalité n’est pas encore accomplie, mais la femme de plus en plus s’impose. La grammaire, elle, s’y oppose. Et veut encore que le masculin l’emporte sur le féminin. Elle le dit aux enfants, à l’école, qui plus tard auront le sexisme facile.

Qu’elle ne compte pas sur moi, mes chères inconnues et chers inconnus – ou pour le dire en un seul mot, mes cher.e.s. inconnu.e.s – pour l’encourager. Ah, ceci encore, pour cette première lettre. J’aurais toujours à l’esprit la personne à qui j’adresserai mon courrier. C’est à un «tu» que j’écris. Peut-être donc que tu t’y reconnaîtras. Si oui, pourquoi ne pas me faire un petit signe?

Jean Portante