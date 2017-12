Le Président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a rendu hommage mercredi à Johnny Hallyday, décédé dans la nuit, dont « toutes les générations, un peu partout en Europe et ailleurs, ont écouté et aimé » les chansons.

« Johnny Hallyday, qui nous a quittés cette nuit, n’était pas seulement l’idole des jeunes », a déclaré M. Juncker dans un communiqué. « Toutes les générations, un peu partout en Europe et ailleurs, ont écouté et aimé ses grands succès qui ont réconcilié la chanson française et la musique américaine », a-t-il ajouté