Jusqu’à 75 Russes prendront part à la cérémonie d’ouverture vendredi des Jeux d’hiver 2018 de Pyeongchang, a annoncé mardi le Comité olympique russe, tandis que plusieurs fédérations ont indiqué que leurs athlètes n’y figureront pas.

« Compte tenu du fait que certains athlètes commencent la compétition le lendemain de l’ouverture et que beaucoup ne seront pas encore arrivés à Pyeongchang, notre délégation à la cérémonie comportera entre 70 et 75 personnes », a indiqué le Comité olympique russe (ROC) sur son site internet.

Selon le journal russe Sport Express, il s’agit d’environ un cinquième des Russes qui seront présents aux JO de Pyeongchang. Selon le ROC, qui a démenti toute volonté de boycott de la cérémonie comme l’avaient laissé entendre certains médias, seront présents les sportifs des fédérations de bobsleigh, de combiné nordique, de ski alpin, de patinage de vitesse, de saut à ski, de skeleton, de snowboard, de freestyle et de hockey féminin.

En revanche, sept fédérations ont annoncé pour diverses raisons que leurs sportifs ne prendront pas part à la cérémonie d’ouverture: hockey masculin, biathlon, patinage artistique, short-track, curling, ski de fond et luge. « Les sportifs seront en train de se préparer pour le match du 10 février contre la Corée », a ainsi indiqué la fédération russe de hockey sur glace masculin pour justifier son absence. « Nous n’irons pas car nous avons des courses les 10 et 11 février. D’autant plus qu’il fera très froid et qu’il y aura du vent », indique pour sa part la présidente de la fédération russe de ski de fond, Elena Vialbe, citée par Sport Express.

Les acteurs des prochains JO s’inquiètent du froid et du vent glacial qui règnent actuellement sur Pyeongchang, en Corée du Sud, à quelques jours de la cérémonie d’ouverture qui aura lieu en plein air. Les athlètes russes défileront lors de la cérémonie d’ouverture derrière un drapeau neutre, orné des cinq anneaux olympiques, conséquence de la suspension de la Russie par le Comité olympique international pour dopage institutionnalisé.