Les athlètes olympiques de Russie ont battu la République tchèque 3 à 0 en demi-finale du tournoi de hockey sur glace des Jeux de Pyeongchang et se sont qualifiés pour leur première finale olympique depuis 20 ans.

Légèrement favoris du tournoi en l’absence des joueurs de la NHL, retenus dans le Championnat nord-américain durant les JO, les Russes retrouveront en finale le vainqueur du match entre le Canada et l’Allemagne. L’équipe russe était entrée doucement dans le tournoi, battue par la faible Slovaquie en ouverture. Mais depuis elle a dominé allègrement tous ses adversaires et elle se retrouve en bonne position pour remporter son premier titre depuis 1992. Dans un match assez équilibré, les Russes ont assommé leur adversaire en marquant deux buts en 27 secondes à mi-match, par Gusev (28e) et Gavrikov (29e). Ils ont ensuite géré leur avance avant d’inscrire un troisième but en filet désert dans les dernières secondes par Kovalchuk (60e).