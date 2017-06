Jeu de contraste électoral / Vu des marchEs

Juin aura été particulièrement chargé pour les journalistes politiques avec des élections anticipées au Royaume-Uni le 8 juin, et les deux tours des législatives en France les 11 et 18 juin. Quels en seront les effets sur les économies et les marchés?

Les campagnes menées de part et d’autre de la Manche ont présenté des contrastes intéressants. En France, Emmanuel Macron a vu son pourcentage d’opinions favorables bondir de 40% avant les présidentielles (un plus bas pour un candidat au second tour depuis 1988) à 62% après le scrutin. Un engouement qui s’est confirmé le week-end dernier avec l’obtention de 32,3% des voix exprimées au premier tour des législatives (en incluant les partis alliés). La République en Marche pourrait ainsi détenir environ deux tiers des sièges à l’Assemblée, un niveau historiquement élevé.

Le phénomène inverse a été observé au Royaume-Uni. Les Conservateurs ont vu leur avance de 20 points sur les Travaillistes avant les législatives fondre à 2,4% lors du vote et ils ont perdu la majorité absolue à la Chambre des communes. Bien que Theresa May se soit décidée à former une coalition avec un petit parti d’Irlande du Nord, l’instabilité politique devrait perdurer. De nouvelles élections pourraient même s’avérer nécessaires.

Les politiques européennes sont également très différentes. Le programme d’Emmanuel Macron a été bâti autour de politiques visant à renforcer l’intégration européenne, tandis que le Royaume-Uni a bien sûr fait part de son intention de sortir de l’UE.

La croissance pour le premier trimestre est également contrastée, avec une révision à la baisse au Royaume-Uni (de +0,3% à +0,2%) et à la hausse en France (de +0,3% à +0,4%). Certes, cela intervient après une longue période d’embellie économique au Royaume-Uni, comme en témoigne le taux de chômage historiquement bas de 4,6% au premier trimestre contre 9,6% en France.

Les économistes de la Société Générale pensent que les doutes entourant le Brexit pèseront sur le moral des chefs d’entreprise et des ménages britanniques, ramenant la croissance sous son potentiel de long terme. Et si des freins structurels persistent en France, la conjonction d’une politique monétaire accommodante, d’une forte croissance régionale et d’une devise attrayante renforce les perspectives de croissance ces prochains trimestres.

Contraste également en matière de visibilité. Alors que les négociations sur le Brexit n’ont même pas démarré, ni les chefs d’entreprise ni les parlementaires ne savent quelle stratégie sera suivie ni quels objectifs seront visés. En France par contre, la perspective d’une majorité importante permet au nouveau président de suivre une stratégie claire: avancer sur les réformes structurelles afin de pouvoir avancer ensuite sur la réforme de l’UE après les élections en Allemagne fin septembre.

Dans ce contexte, nous avons réduit notre positionnement sur les actions britanniques il y a quelques mois, leur préférant leurs homologues d’Europe continentale. Ces dernières offrent des valorisations plus attractives, des fondamentaux plus solides et un contexte économique plus favorable. En outre, l’euro devrait s’apprécier face à la livre sterling.

Alan Mudie

Société Générale Private Banking