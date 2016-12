Israël pourrait faire avancer des projets de construction dans les colonies malgré le vote à l’ONU

Israël pourrait prochainement faire avancer des projets de construction dans les colonies malgré le vote d’une résolution à l’ONU lui demandant de cesser la colonisation des Territoires palestiniens occupés, a indiqué mardi un responsable israélien.

Un comité de planification doit discuter mercredi de la délivrance d’un permis de construire pour 618 logements à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville sainte occupée et annexée par Israël, selon l’ONG anticolonisation Ir Amim. Le maire adjoint de Jérusalem, Meir Turjeman, qui préside ce comité, a indiqué à l’AFP que le vote vendredi à l’ONU d’une résolution demandant à l’Etat d’Israël de « cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est » ne remettait nullement en question cette réunion, prévue de longue date. « Nous discuterons de manière sérieuse de tout ce qu’il y a sur la table », a-t-il expliqué précisant que le projet en question concernait les colonies de Pisgat Zeev (140 logements), Ramat Shlomo (262) et Ramot (216). La résolution, la première à condamner la colonisation israélienne depuis 1979, a été approuvée vendredi par 14 pays membres du Conseil de sécurité. Les Etats-Unis se sont abstenus, permettant l’adoption de ce texte, qui ne contient pas de sanctions contre Israël. La colonisation israélienne, notamment à Jérusalem, est considérée par la communauté internationale comme illégale et comme le principal obstacle à la paix notamment parce que les colonies sont construites sur des terres qui pourraient appartenir à l’Etat auxquels les Palestiniens aspirent, menaçant ainsi la possibilité d’un règlement du conflit sur la base d’une solution à deux Etats. Quelque 430.000 colons israéliens vivent actuellement en Cisjordanie occupée et ils sont plus de 200.000 à Jérusalem-Est, dont l’annexion n’a jamais été reconnue par la communauté internationale.

afp

