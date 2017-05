Au moins dix soldats irakiens ont été tués mardi dans une embuscade du groupe Etat Islamique (EI) dans l’ouest de l’Irak, ont annoncé des responsables locaux et de sécurité. « Dix soldats ont été tués et six autres blessés dans une l’attaque de Daech tôt ce matin », a dit à l’AFP un lieutenant colonel, en utilisant un acronyme en arabe du groupe ultra-radical sunnite. Un officier de la police et un responsable local ont confirmé le bilan de cette attaque.