Quel est donc l’avenir que nous réservons aux jeunes d’aujourd’hui quand des analystes (par exemple l’université d’Oxford) prédisent jusqu’à 47% d’emplois perdus dans les vingt prochaines années suite au développement de l’automatisation des tâches. Même si toutes les prévisions ne sont pas aussi pessimistes, il serait faux, condamnable même, de ne pas nous interroger sur les conséquences à tirer quant aux contenus de l’école.

Dans Marianne, Hervé Nathan nous donne un exemple fort parlant de choix que devront faire de futurs bacheliers: «… chez les médecins, les spécialistes, surtout ceux qui utilisent déjà des machines comme les radiologues, seraient plus faciles à remplacer que les généralistes.»

Bien entendu, les pronostics restent difficiles face à la prodigieuse rapidité des progrès de ce qu’on appelle l’intelligence artificielle (IA). C’est d’ailleurs ce que précise, dans le même magazine, le député-mathématicien français Cédric Villani: «Il y a seulement trois ans, on prédisait que les enseignants seraient balayés par les Mooc (cours à distance à audience massive via des technologies numériques). Aujourd’hui, on considère que la relation professeur-élève reste le moteur de la fonction d’enseignement. Il faut être techno-agnostique.»

Néanmoins, l’école ne peut ignorer la mutation qui se dessine à l’horizon. On ne peut pas faire comme si tout allait continuer comme de par le passé. Le ministre Meisch dirait sans doute qu’il a fait tout son possible, notamment au travers de la création de la section I comme informatique. Alors lisons quels métiers vise cette section selon la brochure distribuée l’année dernière aux élèves de 4e, «Ingénieur en bio-informatique, en robotique, en mathématiques et informatique financières (FinTech), programmeur (Coder), Data Scientist, Web Developer, chercheur en intelligence artificielle, entrepreneur en nouvelles technologies, mathématicien, physicien…». Et le texte s’adresse alors directement à ces jeunes: «Au programme figure l’introduction à la programmation, à la sécurité informatique, aux bases de données et à l’informatique technique… Tu pourras aussi découvrir et tester de nouvelles technologies, t’initier aux théories de la communication et à la philosophie des médias.»

Cette vision est sans doute intéressante, mais à y regarder d’un peu plus près, ce genre de métiers ne pourra apporter un emploi qu’à un minimum de personnes. Il serait essentiel que dans toutes les sections du secondaire classique apparaisse non pas une spécialisation en informatique, mais une éducation spécifique, de type philosophique, visant à permettre au travers d’une réflexion personnelle d’appréhender une société où l’intelligence artificielle imposera sa présence dans tous les domaines, de l’emploi au loisir. Il s’agirait peut-être de suivre les paroles du médecin et généticien Alex Kahn: «Que les femmes et les hommes s’épanouissent dans la création pure et le rapport à l’humain, ce n’est pas la plus mauvaise part de leur condition.»

André Wengler