Dans les mois à venir, quatre nouveaux radars fixes seront installés le long des routes luxembourgeoises. Celui dans le tunnel de la liaison Micheville sera opérationnel à partir de la deuxième semaine du mois de décembre 2017, ceux mis en place au CR108 (entre Angelsberg et Mersch), au rond-point Raemerich et entre Saeul et Brouch (N8) lors du premier trimestre 2018.

Les travaux liés à l’installation du radar fixe sur la N8 commenceront en date du 1er décembre 2017. En attendant la fin des travaux, un radar-remorque (Enforcement Trailer) sera installé sur le trajet Saeul-Brouch pendant toute la durée des travaux. Les panneaux de signalisation indiquant la vitesse maximale autorisée (70 km/h) y ont d’ores et déjà été installés. Le radar-remorque sera remplacé par un radar fixe au cours du premier trimestre 2018.

Les nouveaux radars fixes, de même que le radar-remorque, contrôlent simultanément la vitesse des véhicules dans les deux sens de la circulation.

Communiqué