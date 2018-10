Le volcan Soputan est entré en éruption mercredi au nord-est de l’île des Célèbes en Indonésie crachant un nuage de cendres volcaniques de 4.000 mètres de hauteur, mais ne présentait pas de risque pour la population, selon les autorités locales.

« Les gens doivent rester calmes, rester à plus de 4 km du cratère et porter un masque », mais la population « n’a pas besoin d’évacuer pour l’instant », a indiqué l’agence de gestion des situations d’urgence. Les images diffusées montraient une colonne de fumée en forme de champignon visible des kilomètres à la ronde.

Le volcan Soputan est situé à un millier de kilomètres de la ville de Palu sur la même île des Célèbes qui a été dévastée après un fort séisme d’une magnitude de 7,5, vendredi, suivi d’un tsunami, faisant près de 1.400 morts.

L’Indonésie, un archipel de 17.000 îles et îlots formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne et eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique et volcanique.