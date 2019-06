Le président d’ArcelorMittal France Philippe Darmayan a affirmé , mercredi au Sénat, qu’il y avait « urgence » à ce que la Commission européenne « durcisse le système » actuel de quotas sur l’acier face à la hausse des importations en Europe.

M. Darmayan, également président de la fédération de la métallurgie UIMM, auditionné par la mission d’information sénatoriale sur la sidérurgie, a estimé que le mécanisme mis en place par l’UE pour faire face à l’afflux d’importation d’acier « n’a pas été bon, notamment sur les (aciers) laminés à chaud ». Le dispositif prévoit une augmentation des quotas ensuite tous les six mois.

Après une hausse en mars, « si on refait ça en juillet (…) le système devient complètement inefficace », a affirmé M. Darmayan. Pour M. Darmayan, il faut que la Commission européenne « durcisse le système » et « permette d’avoir des quotas pays par pays et sans extension de volumes de quotas autorisés ».

La décision l’an dernier des Etats-Unis d’imposer des droits de douane sur les aciers, a provoqué un report de leurs importations. « Toutes les exportations sont parties des Etats-Unis vers l’Europe », a dit M. Darmayan, indiquant que les principaux pays concernés sont la Russie et la Turquie.

« Nous sommes un marché de ‘commodités’ très sensible aux volumes » et « dès (…) que les importations augmentent, les prix tombent » et les marges des sidérurgistes se réduisent, a-t-il expliqué.

Le président de l’UIMM a indiqué que le secteur de la sidérurgie était confronté à un triple enjeu, de compétences, de dérégulation et de transition vers une économie décarbonée. Entendu auparavant par la mission d’information, le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand a estimé que les régions devaient « avoir davantage la maîtrise économique et budgétaire pour pouvoir être plus efficace » dans les dossiers industriels.

« Aujourd’hui (….) nous sommes les supplétifs de l’Etat », a dit M. Bertrand. « On est juste bons à faire un chèque quand il le faut en nous mettant le couteau sous la gorge », a-t-il lancé, en ajoutant: « on ne peut pas continuer à travailler comme ça ».

Evoquant le dossier de l’aciérie Ascoval à Saint-Saulve (Nord), il a déclaré que le gouvernement avait « commis une erreur en ne soutenant pas l’offre de reprise du groupe Liberty » en 2018. Il a aussi jugé que « toute la stratégie industrielle de Vallourec (l’ancien propriétaire du site) doit être questionnée ».