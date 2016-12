Immobilier en ligne: l’australien REA cède ses activités européennes à leurs dirigeants

Le groupe immobilier australien REA Group a cédé ses activités européennes à leurs équipes dirigeantes, soutenues par le fonds d’investissement Oakley Capital, ont indiqué jeudi les parties concernées.

La transaction, qui est prévue dans le courant du premier semestre 2017, valorise ces activités en France, Allemagne, Luxembourg et Italie, à 132 millions d’euros, souligne REA, dans un communiqué.

Le groupe australien souhaite ainsi se recentrer « sur ses zones de croissance clé que sont les marchés australiens, asiatiques et d’Amérique du nord ».

Ses activités européennes regroupent les portails immobiliers en ligne atHomeGroup, (marques atHome.lu, immoRegion.fr en France, et atHome.de en Allemagne), ainsi que REA italia (plateforme italienne Casa.it). « Tim Pittevils, patron d’atHomeGroup, Luca Rossetto, patron de casa.it, Julian Kavanagh, directeur financier de casa.it et Mario Capocaccia, responsable produits et technologies de l’information de casa.it, continueront d’assurer le développement des deux entités », précise immoRegion dans un communiqué distinct.

Créée en 1996, Casa.it est l’acteur numéro deux sur le marché des annonces immobilières en ligne en Italie.

Créée en 2001, atHome Group se présente comme le numéro un sur le marché des annonces immobilières en ligne au Luxembourg.

Depuis 2005 la plateforme s’est implantée en France en suivant une approche régionale, avec sa marque immoRegion.fr.

