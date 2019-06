Une trentaine de militants de l’ONG Greenpeace venus de plusieurs pays européens ont interpellé les ministres des Transports de l’UE réunis à Luxembourg pour réclamer la « fin des voitures diesel et essence », selon une journaliste de l’AFP sur place.

« Notre but est de rappeler la responsabilité extrêmement forte du transport dans les émissions de gaz à effet de serre », a expliqué Sarah Fayolle, chargée de campagne pour Greenpeace France. « Il faut que les ministres des Transports mesurent l’ampleur de la tâche », ajoute-t-elle, alors que cette réunion est la dernière avant le Conseil européen des 20 et 21 juin où les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 doivent être discutés.

L’ONG avait mobilisé pour l’occasion des militants venus de France, d’Allemagne, de Pologne, de Belgique et du Luxembourg. Ils ont interpellé les ministres brandissant des banderoles réclamant la « fin des voitures diesel et essence » et avaient planté une voiture dans le sol devant l’entrée du bâtiment où avait lieu la réunion.

Greenpeace estime que 27% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports, et les voitures représentent 45% de ces émissions.

L’ONG s’interroge sur la loi d’orientation des mobilités, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale en France, qui table sur une interdiction des voitures à moteur thermique en 2040, « un horizon incompatible avec les engagements de l’Accord de Paris », estime-t-elle.

Selon une étude citée par Greenpeace, l’UE devrait réduire d’au moins 65% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 pour respecter l’accord de Paris.