Grèce: risque de faillite pour un empire médiatique grec

L’organisme de publication Lambrakis (Dol), l’un des groupes historiques de médias en Grèce, est menacé de faillite, en raison de « son incapacité » à rembourser un prêt important, a annoncé mercredi To Vima, l’un des sites d’information du groupe.

Dol, qui possède « le quotidien Ta Nea (plus gros tirage du pays), l’hebdomadaire To Vima, de nombreux magazines et sites d’information, et est également en charge des programmes de la radio VimaFM, n’a pas pu remplir », en décembre, « ses obligations de paiement de son emprunt » de 99 millions d’euros, explique sur To Vima Antonis Karakoussis, directeur du site et de l’hebdomadaire homonyme. Il rappelle que cette évolution est due à la crise que traverse la Grèce depuis 2010, qui a touché de plein fouet les médias, nombre de titres et de télévisions devant fermer. Les banques ont « rendu caduc ce prêt » et elles se dirigent vers l’activation des procédures de faillite, dit M. Karakoussis. Le directeur prévient que cette procédure doit durer au moins deux mois et que pendant cette période « les publications de Dol risquent de s’arrêter ». Il appelle les banques à prendre en compte l’ancienneté presque centenaire du groupe et à le financer pour lui permettre de poursuivre ses publications et éventuellement trouver un nouvel investisseur. Dol, qui était aussi l’un des actionnaires de la chaîne de télévision Mega, également lourdement endettée, est dans le collimateur de la justice ces derniers mois, et son président a été poursuivi pour évasion fiscale et blanchiment d’argent. Très critique vis-à-vis du Premier ministre de gauche Alexis Tsipras depuis son arrivée au pouvoir 2015, Dol (centre-gauche) a été visé à plusieurs reprises par le gouvernement comme d’autres magnats de presse, surtout à l’occasion d’une récente tentative de réforme de l’audiovisuel ayant pour but, selon le gouvernement, de rétablir « la transparence » dans ce secteur « d’oligarques ».

