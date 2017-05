GB: baisse de la production industrielle et hausse du déficit commercial en mars

La production industrielle au Royaume-Uni a reculé de 0,5% en mars, en baisse pour le troisième mois consécutif, alors que le déficit commercial s’est creusé, a annoncé jeudi l’Office des statistiques nationales (ONS).

Ce chiffre de la production industrielle est légèrement plus mauvais que prévu par les économistes interrogés par Bloomberg, qui tablaient en moyenne sur -0,4%. Il intervient après des baisses de 0,8% en février et 0,5% en janvier.

Cette mauvaise série alimente l’idée selon laquelle l’économie britannique est en train de ralentir après avoir fait preuve jusqu’à présent d’une grande résistance depuis le vote pour le Brexit. Pour autant, l’ONS met pour l’heure le recul de la production industrielle sur le compte d’une météo assez favorable au Royaume-Uni, ce qui a réduit le besoin de chauffage des Britanniques. De ce fait, la production du secteur énergétique (électricité, gaz…) a enregistré une chute de 4,2% en mars sur un mois. Parmi les autres branches industrielles, le secteur manufacturier, illustrant l’activité dans les usines, a également été mal orienté, en baisse de 0,6%, en raison d’une mauvaise performance dans les métaux de base. En revanche, le secteur minier et pétrolier a vu sa production rebondir de 1,5%. Outre la production industrielle, l’ONS a publié les chiffres de la balance commerciale pour mars.

Le déficit commercial a atteint 13,4 milliards de livres (15,9 milliards d’euros), contre 11,5 milliards en février, en raison d’une hausse des importations plus nette que celle des exportations. Les échanges avec l’Union européenne représentent les deux tiers du déficit commercial. La balance des services est restée pour sa part très largement excédentaire, à 8,5 milliards de livres, ce qui n’empêche pas la balance des biens et services d’être toujours déficitaire, de 4,9 milliards de livres. Pour Naeem Aslam, analyste chez ThinkMarkets, la publication de la production industrielle montre que « les effets du Brexit commencent à se faire sentir et les chiffres du jour en sont la preuve ». Il juge en particulier que « les investisseurs réduisent leur engagement envers tout projet d’importance », du fait des incertitudes entourant les négociations qui débutent sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Cette baisse de la production industrielle n’est pas une surprise compte tenu des statistiques publiées récemment à commencer par un ralentissement à 0,3% de la croissance économique au premier trimestre. Les ventes au détail ont également montré des signes d’essoufflement, signe que les dépenses des ménages sont de plus en plus contraintes par la poussée de l’inflation, nourrie par la faiblesse de la livre.