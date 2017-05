Gazprom annonce le début de la construction du gazoduc russo-turc TurkStream

Le géant russe Gazprom a annoncé dimanche le début des travaux de construction du gazoduc TurkStream entre la Russie et la Turquie, devant approvisionner à terme l’Union européenne, projet symbolique de la réconciliation entre Moscou et Ankara.

« La construction du gazoduc TurkStream a commencé en mer Noire, près des côtes russes », a indiqué Gazprom dans un communiqué. « La réalisation du projet se déroule selon le plan et nos consommateurs turcs et européens auront d’ici fin 2019 une nouvelle route sûre pour l’importation de gaz russe », a déclaré le PDG de la société, Alexeï Miller, cité dans le communiqué. Ce projet énergétique majeur avait été rendu public fin 2014 en même temps que l’abandon, en pleine crise ukrainienne, du projet South Stream via la Mer Noire et la Bulgarie, bloqué par l’Union européenne.

Retardé faute d’accord du gouvernement turc, il avait été suspendu en raison de la crise diplomatique née de la destruction par l’aviation turque d’un bombardier russe survolant la frontière syro-turque en novembre 2015. Il a été relancé l’été dernier à la faveur de la réconciliation entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le projet prévoit la construction de deux conduites d’une capacité de 15,75 milliards de mètres cubes de gaz par an chacune, qui formeront ce gazoduc sous la mer Noire. L’idée est de renforcer les livraisons de gaz russe à la Turquie mais aussi d’en faire un pays de transit vers l’Union européenne à la place de l’Ukraine, même si ces perspectives restent encore incertaines vu la méfiance de Bruxelles face aux projets de gazoducs russes.