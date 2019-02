Le Parlement européen et les Etats membres vont devoir trouver un compromis sur le nom du futur procureur européen antifraude, après le soutien accordé mercredi par les eurodéputés à Laura Codruta Kovesi, une ancienne cheffe du parquet anticorruption roumain.

Les pays de l’UE avaient apporté leurs voix la semaine dernière au Français Jean-François Bohnert, un magistrat polyglotte passé par les couloirs d’Eurojust, l’organisme européen de coopération en matière de justice.

Dans un vote par préférence, il était arrivé largement devant la Roumaine, avec 50 points en sa faveur contre 29 pour Laura Codruta Kovesi, a déclaré une source européenne.

Le troisième candidat en lice pour prendre la tête du futur parquet européen antifraude est l’Allemand Andres Ritter.

Jeudi, les eurodéputés membres de la commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures du Parlement européen ont accordé 26 voix à Mme Kovesi, 22 à M. Bohnert et une à M. Ritter.

« Je vais mener la négociation avec le Conseil pour arriver à un accord commun », a ensuite annoncé le président de la commission parlementaire Claude Moraes (Royaume-Uni).

Vingt-deux Etats membres, en l’absence de consensus parmi les 28, vont participer à la mise en place d’un parquet européen spécialisé, qui siégera à Luxembourg.

Et comme c’est la première fois qu’il est procédé à une telle nomination, le Parlement et le Conseil doivent encore définir les prochaines étapes de ce processus de désignation. « J’ai voulu rétablir la justice quand la loi a été violée, j’ai été procureure générale en Roumanie pendant six ans, procureure en cheffe au sein de la Direction anticorruption nationale (DNA) pendant cinq ans », a rappelé au cours de son audition mardi après-midi devant les parlementaires Laura Codruta Kovesi.

Au moment même où la Roumanie assure la présidence tournante des conseils des ministres de l’UE pour un semestre, les sociaux-démocrates au pouvoir à Bucarest font campagne pour discréditer la candidature de Mme Kovesi, très populaire dans l’opinion publique, mais décriée par une partie de la classe politique. Le ministre roumain de la Justice Tudorel Toader a ainsi adressé à tous ses homologues européens un courrier dans lequel il brosse un portrait peu flatteur de la magistrate. Mais la Roumanie est sous le feu des critiques de la Commission et du Parlement européen à cause de la réforme controversée de son système judiciaire, qui risque d’affaiblir la lutte contre la corruption et de saper l’Etat de droit.

Le parquet européen spécialisé devrait être opérationnel fin 2020. Organe indépendant, il sera chargé de combattre les crimes contre les intérêts financiers de l’UE, comme la corruption et les fraudes transfrontalières à la TVA de plus de 10 millions d’euros.

La liste de ses compétences pourraient s’allonger « pour inclure, par exemple, le terrorisme », rappelle le Parlement dans un communiqué. Les cinq pays qui ont décidé pour l’instant de ne pas y participer (outre le Royaume-Uni sur le point de quitter l’UE) sont la Suède, la Hongrie, la Pologne, l’Irlande et le Danemark.