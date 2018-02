La fusée Falcon 9 de SpaceX a mis sur orbite le 31 janvier 2018 le satellite GovSat-1 à partir de Cap Canaveral en Floride. Après que le lancement a dû être reporté d’un jour en raison d’un problème technique, la mission s’est déroulée sans problème.

Construit par la société américaine Orbital ATK, le satellite sera opéré par GovSat, une joint-venture publique-privée créée en 2015 par l’État luxembourgeois et SES, le premier opérateur de satellites au monde avec siège à Betzdorf.

Alors qu’une partie de la capacité du satellite GovSat-1 servira à satisfaire les besoins luxembourgeois en matière de communication satellitaire en fréquences militaires, il est prévu de commercialiser les capacités restantes à des pays alliés et partenaires ainsi qu’à des organisations internationales (notamment OTAN et UE).

Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d’État, ministre des Communications et des Médias du Luxembourg, a déclaré: «Le Luxembourg a toujours été un pionnier dans l’industrie spatiale et a une longue tradition de partenariats innovants avec des sociétés privées du secteur aérospatial. Le lancement de GovSat-1 est le début d’une nouvelle expérience aérospatiale pour le Luxembourg, après la création de SES en 1985 et le lancement du premier satellite SES il y a près de 30 ans. GovSat et le lancement de GovSat-1 représentent une nouvelle étape pour renforcer la position du Luxembourg en tant qu’acteur clé dans le secteur de l’aérospatial, et contribue à la diversification de notre économie.»

Etienne Schneider, Vice-Premier ministre, ministre de l’Économie, ministre de la Défense a dit: «Conformément aux « Lignes directrices de la défense luxembourgeoise 2025+ », le projet GovSat-1 s’inscrit dans le cadre des efforts de modernisation de la défense grand-ducale.

Karim Michel Sabbagh, président et CEO de SES: «Le marché mondial des communications satellitaires gouvernementales est un solide moteur de croissance pour SES, et nous continuons à développer nos capacités pour répondre à ce secteur en plein essor.»

«Le lancement de GovSat-1 ouvre une ère nouvelle pour la connectivité satellitaire sécurisée destinée aux gouvernements et aux institutions», a souligné Patrick Biewer, Chief Executive Officer de GovSat.

Сommuniqué