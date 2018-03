L’ancien ministre de l’Economie François Baroin a rejoint Barclays en tant que « conseiller extérieur », a annoncé mardi la banque britannique.

« M. Baroin commencera son travail chez Barclays ce mois-ci, et assistera Ghislain de Brondeau et Yann Krychowski, les co-dirigeants de la branche banques de Barclays pour la France, la Belgique et le Luxembourg », a précisé l’établissement dans un communiqué reçu par l’AFP en anglais.

« Je suis ravi que François aide notre équipe, il apporte une expérience et un savoir inestimables à notre activité en France mais aussi à l’international », s’est félicité Reid Marsh, chef de cette branche pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique, cité dans le communiqué. M. Baroin, 52 ans, maire de Troyes (Aube) et réélu président de l’Association des maires de France (AMF) l’automne dernier, a été le benjamin en 1995 du premier gouvernement de Jacques Chirac, ami de sa famille et son parrain en politique. Ancien parlementaire, il a été plusieurs fois ministre de gouvernements de droite, notamment de l’Intérieur, du Budget et de l’Economie et des finances. Il a aussi été secrétaire général de l’UMP. Fin novembre dernier, après avoir démissionné de son mandat de sénateur, M. Baroin avait affirmé qu’il allait « continuer à faire de la politique » à Troyes et à l’AMF, afin de « mettre la voix des communes de France au service d’un idéal républicain, qui servira tous les Français ».

M. Baroin est le dernier politique en date à rejoindre le privé. Avant lui, son ex-collègue au gouvernement, Nathalie Kosciusko-Morizet, avait indiqué le mois dernier qu’elle rejoignait à New York Capgemini, première entreprise de services du numérique en France. L’ancien Premier ministre François Fillon, candidat malheureux à la présidentielle, a quant à lui rejoint début septembre, en tant qu’associé, la société de gestion d’actifs et d’investissement Tikehau Capital. Le 22 février, l’institut de sondages Ipsos avait annoncé l’arrivée dans ses rangs de l’ex-ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem, qui a pris du champ avec le politique depuis sa défaite aux élections législatives de juin 2017. Fleur Pellerin, ancienne ministre de la Culture de François Hollande, a de son côté fondé en 2016 un fonds d’investissement, Korelya Capital.