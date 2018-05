Lors d’une conférence de presse le 30 mai, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a fait le point, en présence des partenaires impliqués, sur le projet «LetzShop.lu».

S’inscrivant dans le «Pakt PRO Commerce» pour soutenir le développement et la digitalisation du commerce de détail urbain, «LetzShop.lu» offre à l’ensemble des commerces luxembourgeois une vitrine en ligne pour mettre en valeur leur offre et pour vendre leurs produits directement par Internet. Les achats effectués à travers la plateforme peuvent soit être livrés au domicile du client, soit être retirés directement dans les magasins, redynamisant ainsi le commerce urbain.

La plateforme sera mise en ligne officiellement en date du 14 septembre 2018.

Actuellement, plus de 100 commerces ont déjà confirmé leur participation et la réalisation de leurs boutiques en ligne est en cours.

Les commerces luxembourgeois qui souhaitent proposer leurs produits sur la plateforme «LetzShop.lu» et bénéficier ainsi d’une vitrine en ligne pour leur magasin et leurs produits sont invités à contacter l’équipe de «LetzShop.lu» (contact@letzshop.lu) pour de plus amples renseignements.

Les 16 communes partenaires du projet:

Ville de Luxembourg, Commune de Clervaux, Ville de Diekirch, Ville de Differdange, Ville de Dudelange, Ville d‘Echternach, Ville d’Esch-sur-Alzette, Ville d‘Ettelbruck, Ville de Grevenmacher, Commune de Junglinster, Commune de Mersch, Commune de Mertert, Commune de Pétange, Commune de Rédange, Ville de Remich, Ville de Wiltz.

Communiqué