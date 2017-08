France/Rentrée sous tension pour Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, en forte chute dans les sondages après trois mois de présidence, a réuni lundi matin à l’Elysée son gouvernement au grand complet pour affronter une rentrée sous tension, avec la présentation dès jeudi des très décriées ordonnances réformant le droit du travail.

« L’entrée dans l’atmosphère est difficile pour Jupiter », résume Olivier Faure (PS), président du groupe Nouvelle gauche à l’Assemblée. Le chef de l’Etat voit à nouveau sa cote de popularité chuter, avec 40% de personnes satisfaites dans le sondage Ifop publié par le JDD. Soit 22 points de baisse depuis son élection. Et seulement 37% le jugent en mesure de « réformer efficacement » le code du travail selon une étude Odoxa pour RTL. « Il y a une difficulté ». « Les Français considèrent que nous n’allons pas assez vite ». « On a eu un mois de juillet qui était très budgétaire », a concédé dimanche le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner.

Les autres ténors d’un gouvernement habituellement discret ont également apporté leur contribution. « Il y a une impatience française », a expliqué lundi Bruno Le Maire (Economie), qui a une « confiance totale » dans la « détermination » d’Emmanuel Macron. « Ce qui compte c’est de travailler non pas pour l’opinion, mais pour la Nation », dit Gérald Darmanin, l’autre ministre de Bercy issu de la droite. « Peut être que les Français s’interrogent parce qu’ils voient des mesures parcellaires sans comprendre le lien entre les unes et les autres », a jugé le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb à son arrivée lundi matin à l’Elysée. Jean-Michel Blanquer (Education), Muriel Pénicaud (Travail) et Stéphane Travert (Agriculture) se sont également exprimés. Le chef de l’Etat pourrait d’ailleurs le faire lui-même très prochainement. « Il ne s’interdit rien », a dit son porte-parole.

Pratiquement muet sur la scène intérieure depuis son élection, Emmanuel Macron n’a pourtant pas tardé à réagir longuement, et depuis l’étranger, aux mises en garde adressées par François Hollande à quelques jours de la publication des ordonnances sur le droit du travail. La semaine dernière, lors de sa tournée en Europe de l’Est, il a affirmé que « la France n’est pas un pays réformable » et que « les Français détestent les réformes ». A la voix de l’ancien président se sont ensuite ajoutées celles de François Bayrou, l’éphémère garde des Sceaux, qui a jugé que « l’opinion ne (voyait) pas clairement la direction » prise par le gouvernement, puis d’Alain Juppé, qui a brocardé le « grand flou artistique sur le budget 2018 » orchestré par son ancien protégé, le Premier ministre Edouard Philippe. Nicolas Sarkozy s’est discrètement ajouté à la liste, conseillant notamment à M. Macron de proposer à l’Europe un nouveau traité européen. « J’ai sans doute eu trop de pouvoir trop jeune », a également glissé l’ancien président, qui fut ministre à 38 ans. « Il est élu pour cinq ans », « on ne va pas multiplier les procès d’intention », tempère pour sa part la maire (PS) de Paris Anne Hidalgo.

De son côté, Jean-Luc Mélenchon n’a pas retenu ses coups dimanche à Marseille. Celui considéré comme le principal opposant au président (sondage Ifop) a appelé à un « déferlement » contre les ordonnances le 23 septembre à Paris. Ces textes doivent être officiellement présentés jeudi lors d’une conférence de presse à Matignon, selon l’agenda de Muriel Pénicaud. Un rendez-vous qui ne figure pas encore à l’agenda officiel d’Edouard Philippe. En attendant, le gouvernement était au grand complet lundi matin à l’Elysée. « Trois grands piliers » de l’action sont à l’ordre du jour: « les réformes structurelles déjà engagées », « les choix budgétaires pour rétablir la capacité d’investissement de la France » et « la revue des feuilles de route quinquennales de chaque ministère ». Au plan international, après une tournée en Europe de l’Est sur la question des travailleurs détachés qui a tourné à l’affrontement verbal avec la Première ministre polonaise Beata Szydlo, le président français organise lundi après-midi à l’Elysée une rencontre entre chefs de gouvernement européens (Allemagne, Italie, Espagne) et dirigeants africains (Tchad, Niger, Libye) pour tenter de conjuguer les efforts face à la crise migratoire. Emmanuel Macron déclinera ensuite mardi les grands axes de sa politique étrangère devant la Conférence des ambassadeurs.