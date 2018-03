Les deux soeurs de 10 et 14 ans qui avaient disparu depuis mardi en fin d’après-midi à Feyzin près de Lyon ont été retrouvées mercredi après-midi saines et sauves, a-t-on appris auprès du parquet. Elles étaient au chaud, au domicile d’un proche de la famille, et tiennent pour l’instant des propos décousus, ajoute le parquet. Peu après 15H00, les deux jeunes filles sont sorties d’un immeuble de Feyzin avant de s’engouffrer dans une voiture de police, ont constaté des journalistes de l’AFP sur place.