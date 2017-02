François Fillon a jugé lundi que ce n’était « pas les bonnes instances qui avaient été saisies » pour enquêter sur les soupçons d’emplois fictifs visant sa femme Penelope Fillon et deux de ses enfants, mettant en cause le parquet national financier (PNF). A plusieurs reprises, le candidat de la droite à la présidentielle a critiqué l’ouverture d’une enquête préliminaire par le PNF, instance créée après l’affaire Cahuzac, mais sans argumenter, expliquant juste qu’il ne s’agissait « pas des bonnes instances ».

Fillon: « Aucune instance n’a la légitimité » de remettre en cause ma candidature

François Fillon a affirmé lundi qu' »aucune instance n’a la légitimité » de remettre en cause le résultat de la primaire qui l’a désigné fin novembre candidat de la droite à l’élection présidentielle. « J’ai été choisi par des millions de Français, je ne suis pas le candidat d’un parti », a-t-il déclaré au cours d’une conférence de presse. « Aucune instance n’a la légitimité pour remettre en cause le vote de la primaire », a poursuivi l’ex-Premier ministre. « Voilà pourquoi, dès ce (lundi) soir, j’annonce ici même que c’est une nouvelle campagne qui commence », a-t-il déclaré. Au plus fort de la polémique née des soupçons d’emplois fictifs de son épouse et de deux de ses enfants, une partie de la droite cherche depuis plusieurs jours un éventuel plan B et un autre candidat pour la représenter à la présidentielle. François Fillon a indiqué qu’il réunirait dès lundi soir son comité de campagne et mardi « les parlementaires ». Mardi, « je serai à Troyes avec François Baroin et jeudi à Poitiers avec Jean-Pierre Raffarin », a-t-il aussi précisé. « C’est donc avec une énergie décuplée et un détermination farouche que j’aborde les prochaines semaines de cette campagne où la France ne joue pas autre chose que son destin », a-t-il conclu.

Fillon publiera sur internet « dans la soirée » les rémunérations perçues par son épouse

Le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, englué dans des soupçons d’emplois fictifs de sa famille, a annoncé lundi qu’il publierait dans la soirée sur internet son patrimoine et l’ensemble des rémunérations perçues par son épouse Penelope. « Je n’ai rien à cacher », a déclaré lors d’une conférence de presse M. Fillon, ajoutant: « Je vais publier sur internet dans la soirée un tableau des rémunérations perçues par mon épouse, ainsi que ma déclaration telle que je l’ai transmise » à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique « en décembre ». Ajoutant qu’il n’est pas assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune, M. Fillon a détaillé son patrimoine: sa maison de la Sarthe, évaluée à 750.000 euros, 44% de la nue-propriété de la maison de son père au Pays basque, pour un montant de 134.000 euros, et un tiers de la nue-propriété de la maison paternelle dans la Sarthe, soit 41.300 euros. Indiquant que son épouse et lui étaient mariés sous le régime de la communauté, il a ajouté qu’ils détiennent « 2 PEA, 2 comptes-titres, 2 assurances vies, 2 comptes épargne logement, deux plans épargne logement, 3 comptes courant, 1 compte joint, un compte espèce, un livret de développement durable et un livret A », tous à l’agence de Sablé-sur-Sarthe du Crédit agricole.

Fillon: sa femme Penelope pas assistante « à l’insu de son plein gré »

François Fillon a rejeté lundi, lors d’une conférence de presse, les accusations selon lesquelles son épouse Penelope avait été employée à son insu comme collaboratrice parlementaire. « Comment peut-on imaginer un seul instant que mon épouse, qui a collaboré avec moi depuis près de 30 ans, principalement dans le département de la Sarthe et ma circonscription, puisse l’avoir fait à l’insu de son plein gré? Oui mon épouse était au courant, mon épouse est ma collaboratrice », a affirmé l’ancien Premier ministre depuis son siège de campagne. « Comment peut-on imaginer un instant que mon épouse, qui est une femme intelligente, diplômée, responsable, qu’elle ne soit pas au courant du travail qu’elle effectue pour moi ? », s’était-il auparavant interrogé. M. Fillon a ensuite rappelé l’émission « Envoyé spécial » qui a diffusé des extraits d’un entretien accordé en mai 2007 par Penelope Fillon au Sunday Telegraph où elle déclarait: « je n’ai jamais été son assistante ni quoi que ce soit de ce genre, je ne me suis pas occupée de communication non plus ». Pour M. Fillon, son épouse a « fait cette déclaration qui a été reprise dans une émission à charge, où on a sciemment pris des morceaux de phrase retirées de leur contexte ». Il s’agissait « d’une émission en langue anglaise qui s’adressait à un public anglais et où au fond, le sujet de l’interview était +je ne serai pas Cherie Blair+ », a-t-il ajouté en évoquant l’épouse de l’ancien Premier ministre britannique. « La journaliste qui a réalisé cette interview (la journaliste britannique Kim Willsher, alors correspondante du Sunday Telegraph à Paris, ndlr) s’est manifestée personnellement auprès de mon épouse pour lui dire à quel point elle était choquée par l’utilisation qui avait été faite des morceaux de cette interview », a-t-il assuré.